Arbeloa tras la derrota del Real Madrid ante el Mallorca: "Tenemos que ganar los ocho partidos que quedan"

El Real Madrid cayó ante el Mallorca en su visita al Estadio de Son Moix este sábado 4 de abril en duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga. Con este resultado, el cuadro merengue se ubica en segundo lugar de la tabla general con 69 puntos, pero en caso de que el FC Barcelona derrote al Atlético de Madrid esta tarde, la diferencia entre ambas escuadras podría ser de siete puntos. A falta de solamente ocho partidos, esta sería una ventaja difícil de remontar.

En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, habló de la dolorosa caída ante los Bermellones y de lo que le queda por delante al cuadro blanco. El técnico español indicó que el objetivo de su escuadra es ganar los ocho partidos restantes de liga.

Nos quedan ocho jornadas y, como les he dicho a los jugadores, esté como esté la Liga, nuestro siguiente objetivo es ganar los ocho que quedan. Y para hacerlo tenemos que jugar mejor que hoy y rendir a un nivel mucho más alto. Está todo más difícil (para ganar el título), pero nuestro objetivo tiene que ser el mismo Álvaro Arbeloa

Derrota en Son Moix. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 4, 2026

Arbeloa: "Necesito que mis jugadores crean en vencer al Bayern"

El estratega español aceptó su responsabilidad en el resultado contra el Mallorca asegurando que "esta derrota es mía, toda y absolutamente mía". Arbeloa explicó que ahora mismo lo que necesita de sus jugadores es que dejen este partido atrás y se concentren en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich el próximo martes 7 de abril.

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Lo que necesito de ellos es que estén pensando ya en el partido del martes. Cuando salgan del vestuario este partido se ha acabado ya para ellos (...) Esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid y necesito que mis jugadores crean en ganar el partido del martes, en ese partido tan importante que tenemos en la Champions, una competición que para nosotros es importantísima Álvaro Arbeloa

De acuerdo con estadísticas de Opta, el Real Madrid, sin tomar en cuenta el Mundial de Clubes, suma diez derrotas esta temporada, su segundo peor registro en las últimas 17 campañas.