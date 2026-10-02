Arda Güler desvela cómo es su relación con Mbappé en el Real Madrid

Arda Güler no dudó en elogiar a Kylian Mbappé tras la derrota de Turquía por 0-1 frente a Francia por la primera jornada de la UEFA Nations League 2026/27.

Desde la cercanía que mantienen como compañeros en el Real Madrid, el turco destacó especialmente la personalidad del delantero fuera de la cancha y remarcó que, pese a todo lo que consiguió a lo largo de su carrera, conserva la misma esencia.

El mediocampista definió al francés como “uno de los mejores jugadores del mundo” y también resaltó su faceta personal. “Además de su calidad futbolística, es una persona absolutamente maravillosa. Es humilde, genuino y honesto”, aseguró.

🇹🇷🇫🇷 Arda Güler on Mbappé: “Kylian Mbappé is one of the best players in the world”.



“In addition to his football quality, he's an absolutely wonderful person. A humble, genuine, and honest character”. pic.twitter.com/7dYgHM4URV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2026

Una sociedad que ilusiona al Real Madrid

La buena relación entre ambos también se hace evidente cuando coinciden en el campo de juego. Güler reconoció en otras ocasiones que sus estilos de juego se complementan y que existe un entendimiento natural entre ambos a la hora de asociarse en ataque. Esa sintonía es una de las claves que el Real Madrid pretende seguir aprovechando.

En esa línea, uno de los principales desafíos para José Mourinho pasa por encontrarle al mediocampista una ubicación que le permita explotar sus virtudes; el turco pierde parte de su influencia cuando queda demasiado abierto sobre la banda derecha y, por eso, su posición definitiva será una de las decisiones que deberá trabajar el entrenador merengue.

El gran momento de Jude Bellingham y la presencia de Mbappé obligan al cuerpo técnico a buscar un equilibrio en el frente ofensivo. La intención es que Güler pueda mantener su libertad para moverse por adentro y, al mismo tiempo, aprovechar su capacidad para asociarse con ambos.

Mbappé, con la recuperación como prioridad

Turkiye v France - UEFA Nations League | Anadolu/GettyImages

Aún así, mientras el turco continúa con su protagonismo, Mbappé deberá centrarse ahora en recuperarse de la lesión sufrida con Francia. El delantero presentó una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda y tendrá que avanzar de manera progresiva antes de volver a competir.

En el Real Madrid no quieren asumir riesgos innecesarios, especialmente con el Clásico ante el FC Barcelona del 25 de octubre como uno de los grandes partidos que aparecen en el calendario.

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