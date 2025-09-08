Argentina y España negocian la posible sede para disputar la Finalissima

El planeta fútbol se prepara para un duelo de alto voltaje entre, probablemente, las dos mejores selecciones de la actualidad. Es que Argentina y España se enfrentarán en la próxima edición de la Finalissima, torneo que mide a los campeones de América y Europa.

El anhelado choque, que también servirá para cruzar mano a mano a Lionel Messi contra el que pinta para ser su heredero en esta disciplina, el joven astro del Barcelona, Lamine Yamal, está previsto para disputarse entre el 26 y el 31 de marzo, única ventana que ofrece el calendario FIFA. Dicha fecha coincide con el período reservado para los repechajes mundialistas, lo que garantiza espacio para que el partido se lleve a cabo, siempre y cuando La Roja confirme su clasificación directa para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, a donde ya ingresó La Albiceleste, quien galopó por las Eiminatorias Sudamericanas.

Es cierto que resta por conocer la sede de la Finalísima, con varias ciudades pujando por albergarla, del calibre de Qatar, Londres y Miami. Sin embargo, el diario AS reveló que FIFA planea proponer a Montevideo, Uruguay, amparado en un argumento histórico: despedir al mítico Estadio Centenario con semejante encuentro, ya que dicho escenario acogió la final del primer Mundial de la historia en 1930, lo que serviría para conmemorar por adelantado los 100 años del mayor evento del balompié universal.

Vale acotar que este torneo revive el espíritu de la antigua Copa Artemio Franchi, que enfrentaba a los campeones de ambas confederaciones. Eso sí, aquella competición sólo se celebró en dos ocasiones: en 1985, con triunfo de Francia sobre Uruguay en París, y en 1993 cuando Argentina derrotó a Dinamarca en Mar del Plata por penales, en lo que sería el último título de Diego Armando Maradona con la selección gaucha.

De esa forma, la Finalissima apareció en 2022 y tomó el testigo de aquella justa, motivado a un Argentina–Italia en Wembley, Inglaterra, donde los ya entrenados por Lionel Scaloni golearon 3-0 a La Nazionale, previo a llevarse el Mundial de Qatar.

El duelo que se avecina viene dado porque La Albiceleste superó a Colombia 1-0 en la final de la Copa América 2024, mientras que en el mismo verano, La Roja venció 2x1 a Inglaterra en el partido cumbre de la Euro. Además de todo el morbo que trae en sí, este encuentro puede significar el último de Messi con su país, ya que se desconoce si el ocho veces Balón de Oro participará en la Copa del Mundo 2026.

