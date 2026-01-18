Armando González adelanta 1-0 a Chivas ante Querétaro y quiere Mundial sí o sí

El Guadalajara está venciendo por la mínima al Querétaro en el Estadio Akron, gracias a Armando González, vigente campeón de goleo, quien logró su segundo tanto tras tres jornadas disputadas en el Clausura 2026, de la Liga MX, demostrando al técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, que quiere ir sí o sí al Mundial 2026.

¡Kame Hame Haaaaaaa, GOOOOL de La Hormiga! 🔥🐐



El delantero de @Chivas anotó de cabeza y lo festejó a la Dragon Ball. 🐜#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/hvW8U3PTKE — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 17, 2026

Fue al minuto 34 cuando el mexicoamericano Brian Gutiérrez, fichaje del Rebaño Sagrado para este semestre, cedió la posesión a Roberto Alvarado, quien dejó para el también mexicoamericano Daniel Aguirre, que se metió al área y al tratar de mandar un centro su intención fue tapada por la defensa, sin embargo, tuvo otra oportunidad para centrar encontrando al Otaku, que de cabeza definió, para posteriormente celebrar haciendo un ‘Kame Hame Ha’.



El canterano rojiblanco sigue viviendo la mejor etapa de su carrera porque a pesar de sus 22 años, ya ha disputado 49 encuentros con la camiseta rojiblanca, logrando 19 anotaciones y tres asistencias, números dignos de resaltar, razón que lo ayudó a poder debutar hace poco con la selección mexicana, con la cual está convocado para encarar los duelos de preparación frente a Bolivia y Panamá en este mes de enero.



Se debe recordar que La Hormiga compartió el título de goleo del Apertura 2025 junto al ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis y el portugués Paulinho Dias del Toluca, con el primero teniendo el mismo arranque que el jugador del Guadalajara pues aparece en la tabla de anotadores con dos, mientras el tricampeón de goleo escarlata todavía no ha tenido la oportunidad de perforar las redes este semestre.

🇲🇽Armando González (22 años)



Otro de “La Hormiga” 🐜



📊 Números con Chivas 🐐:



• 49 partidos jugados [22 G+A]



🔺⚽️19 goles + 3 asistencias pic.twitter.com/ztUmfSZfJz — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) January 18, 2026

Las Chivas mantienen paso perfecto por ahora, ya que estarían sumando su tercera victoria al hilo, luego de iniciar su camino con una victoria 2-0 sobre Pachuca, con tantos de González y Dani Aguirre, y posteriormente, pegarle a Bravos de Juárez por la mínima de Yael Padilla en el Estadio Olímpico Benito Juárez.