La selección de México enfrentará a Panamá y Bolivia con base rojiblanca

La selección mexicana ya tiene la mirada puesta en el Mundial 2026, donde aspira a realizar una actuación histórica buscando llegar más allá del quinto partido. Debido a ello y a que no pasaron por la fase eliminatoria, el combinado nacional quiere mantenerse en ritmo y en forma antes de encarar el certamen, por eso, llevará a cabo unos duelos amistosos en este mes de enero ante sus similares de Panamá y Bolivia, el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández y el domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi, respectivamente.

CHIVAS DOMINA LA PRIMER CONVOCATORIA DEL 2026 🚨🇲🇽



Javier Aguirre dio a conocer la lista de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de enero 📋



🔴⚪️ 8 jugadores de Chivas, atención al llamado de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez

🐴 PROMETE llamado de Denzell García

👶… pic.twitter.com/IPyRad0QzW — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) January 15, 2026

Dentro de la convocatoria del técnico Javier Aguirre hubo muchas sorpresas, ya que hay elementos que han recibido su primer llamado, tal como el mexicoamericano Richard Ledezma (Chivas), Everardo López (Toluca), Bryan ‘Cotorro’ González (Chivas), Denzell García (Juárez), Iker Fimbres (Monterrey), Kevin Castañeda (Xolos) y el mexicoamericano Brian Gutiérrez (Chivas).



Al no poder contar con los futbolistas que militan en el extranjero por no tratarse de una Fecha FIFA, El Vasco tuvo que recurrir únicamente a elementos que participan en la Liga MX, aunque en el listado hay nombres recurrentes como Luis Malagón (América), Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Marcel Ruiz (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Chivas), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Diego Laínez (Tigres) y el argentino nacionalizado mexicano Germán Berterame (Monterrey).

🚨🤯 OFFICIAL: RICHARD LEDEZMA AND BRIAN GUTIERREZ HAVE BEEN CALLED UP BY JAVIER AGUIRRE TO THE MEXICAN NATIONAL TEAM! pic.twitter.com/mD4PUMNU4g — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) January 15, 2026

Otros que reciben una nueva oportunidad son el arquero Carlos Acevedo (Santos Laguna), Eduardo Águila (San Luis), Ramón Juárez (América), Armando ‘Hormiga’ González (Chivas), Ángel Sepúlveda (Chivas), Víctor Guzmán (Monterrey) Gilberto Mora (Xolos) y Obed Vargas (Seattle Sounders), este último buscando un nuevo destino porque tomó la decisión de no continuar con el equipo de la MLS.



Tal como pudo verse, el cuerpo técnico construyó su convocatoria con una base rojiblanca al tener ocho futbolistas del Guadalajara. Asimismo, las Águilas del América aportan tres, lo mismo que Cruz Azul, Toluca y Rayados de Monterrey, mientras Xolos de Tijuana enviará dos y Santos Laguna, San Luis, Tigres y Juárez mandarán uno.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/pJUfoEQ9hd — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 15, 2026

La lista completa es:

Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas: Richard Ledezma, Bryan González (Chivas), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes, Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López, Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas: Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez (Chivas), Erik Lira, Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Denzell García (Juárez), Diego Laínez (Tigres), Iker Fimbres (Monterrey), Kevin Castañeda, Gilberto Mora (Xolos), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Seattle Sounders)

Delanteros: Ángel Sepúlveda, Armando González (Chivas), Germán Berterame (Monterrey)