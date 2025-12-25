Armando González es reconocido como el jugador del torneo

La Liga MX anunció a Armando González como el Jugador del Torneo, un reconocimiento que premia su impacto a lo largo del campeonato regular. La distinción, oficial y directa desde la liga, colocó al delantero mexicano en el centro de la conversación nacional.

Con apenas 22 años, González se consolidó como uno de los atacantes más productivos del certamen al terminar como campeón de goleo. Su cuota anotadora lo ubicó en la cima de las estadísticas ofensivas, confirmando una evolución acelerada que lo perfila como uno de los proyectos más prometedores del futbol mexicano.

Con ustedes el mejor jugador de la Liga MX 😎🔥



Armando "Hormiga" González además de ser el campeón de goleo, la liga también lo reconoció como el mejor del torneo 😎



El "killer" del futuro para el futbol mexicano 🇲🇽🐜



👉 https://t.co/iBH9AaCtlB pic.twitter.com/r40gjYzNCL — Esto en Línea (@estoenlinea) December 24, 2025

El premio al goleo fue compartido con Paulinho y João Pedro, dos extranjeros de peso específico en la liga. La terna subrayó el nivel competitivo del torneo y la capacidad de González para igualar cifras con futbolistas consolidados.

Sin embargo, el reconocimiento individual no estuvo exento de polémica. Pese a su brillante fase regular, el rendimiento del atacante se diluyó durante la liguilla, instancia en la que pasó prácticamente desapercibido. La ausencia de goles y peso decisivo en los partidos clave abrió el debate sobre el alcance real del galardón.

FBL-MEX-GUADALAJARA-MONTERREY | ULISES RUIZ/GettyImages

Una parte de la afición cuestionó la elección del MVP, argumentando que el premio debía recaer en un jugador del club campeón. En ese sentido, Toluca, monarca del torneo, fue señalado como el equipo que merecía ver a uno de sus futbolistas alzarse con el reconocimiento individual.

Desde la postura institucional, la Liga MX defendió el criterio del premio, enfocado en el desempeño integral durante todo el torneo regular y no exclusivamente en la fase final. Bajo ese parámetro, la consistencia goleadora de González resultó determinante frente a otros perfiles más influyentes en la liguilla.

El caso reaviva una discusión recurrente en el futbol mexicano: ¿debe premiarse la regularidad o el impacto en los momentos decisivos? González representa al futbolista que domina el calendario largo, mientras que la liguilla suele redefinir jerarquías y memorias colectivas con actuaciones puntuales.

