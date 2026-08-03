Armando González explota tras sequía de gol

Chivas no vive su mejor momento. Por el calendario y los rivales, daba la impresión de que el club de Verde Valle podía sumar nueve de nueve puntos posibles antes de partir a la Leagues Cup. No ha sido el caso, pues les ha costado y mucho esfuerzo poder conseguir solamente cuatro unidades.

El empate ante el Puebla fue muy doloroso para Chivas. El equipo llegó en demasía, pero no fue capaz de poner la pelota en la red. Uno de los señalados fue Armando González, quien tuvo un cúmulo de fallas graves en el cotejo, hecho que le ha llevado al máximo grado de frustración.

Enojado por salir de cambio Armando ‘La Hormiga’ González , en el juego ante Puebla pic.twitter.com/byA4gZ8JUD — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 1, 2026

Armando fue reemplazado por Gabriel Milito al minuto 71 luego de varios errores sobre el campo y sólo uno a uno en contra del meta. La reacción del mexicano a la sustitución no fue la mejor. En el camino al banquillo encontró una pelota que pateó con todas sus fuerzas, esto acompañado de varios manoteos.

Se entiende que la reacción de Armando fue más resultado de la frustración personal que de un acto de rebeldía o mala actitud. Una vez ya sentado en el banco de los suplentes, se le vio al mejor golpearse la cabeza recriminando a sí mismo por sus fallos.

Puebla v Chivas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Armando no marca un gol desde inicios de abril del año en curso. Es decir, desde las jornadas finales del torneo anterior. Esta sequía comienza a generar ruido negativo alrededor del mexicano.

Pese a ello, el técnico Gabriel Milito salió al frente y puso el pecho a las balas en defensa de su jugador:

Con Armando no hablé, sí lo hice en la semana, tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron y serán importantes de cara al futuro, no tengo duda de que cuando se le vuelva a abrir el arco volverá a marcar. Es cierto que la previa al Mundial, el Mundial y el post Mundial al no haber jugado tanto y al no haber tenido ese ritmo quizá le pudo haber jugado algo en contra, por eso necesitamos que vaya jugando y tomando otra vez ese ritmo, esa confianza, pero toda la confianza porque sabemos que tenemos un goleador tremendo. Gabriel Milito