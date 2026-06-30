Armando González reconoce la jerarquía de Ecuador en la previa del cruce de dieciseisavos del Mundial

El duelo entre la selección mexicana y Ecuador será uno de alto calibre en lo que va de la Copa del Mundo. Ambos equipos tiene similitudes técnicas y tácticas en su forma de jugar. Tal vez lo que otorga algo de favoritismo a los ecuatorianos son los nombres personales que tienen en su plantel.

Aún así, en México no se pasa de ello. Armando González, delantero nacional destacó el nivel de varios de los jugadores de Ecuador, mismos que están en la élite del fútbol.

¿Y SI SÍ? 👀🔥🇲🇽



Sin miedo a decirlo, la Hormiga González asegura que la Selección tiene el chip de llegar a la FINAL ¡Mentalidad! 👏🏻 pic.twitter.com/4tDTGZn9YJ — MedioTiempo (@mediotiempo) June 29, 2026

Sabemos que son grandes jugadores. Yo lo sé, los vemos todos cuando juegan Champions, pero te digo, no nos mueve el rival, si queremos lograr el objetivo, al final tendremos que enfrentar a los mejores, entonces, sabemos de lo que somos capaces y trabajamos para mejorar. Armando González

Pese a su respeto por el rival, González entiende que un equipo con aspiraciones altas, debe derrotar al que sea.

Igual, de la misma manera, el rival no nos mueve el objetivo. Para hacer lo que queremos, al final tenemos que enfrentar a los mejores, entonces no nos mueve el rival. Pues, obvio, tenemos ese objetivo. Nadie aquí en el equipo duda que podamos lograr eso. Armando González

Sobre la sinergia que se ha generado entre el equipo y la afición, Armando fue contundente:

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Jam Media/GettyImages

Pues creo que es algo muy bonito porque nos hace creer y nosotros también tenemos esa misma ilusión de lograr cosas grandes. Creo que el Azteca al final es un recinto muy importante, muy histórico y tener a nuestra gente, creo que a nosotros nos da un plus, pero yo sé que ellos no van a tomar como excusa de que viajaron mucho. Ellos se van a dejar el alma, entonces nosotros no podemos regalar nada. Armando González

El jugador cerró hablando sobre su rol de suplente en el equipo, mismo que no le acompleja.

Lo dije una vez, yo no tengo problema en ser suplente. Yo estoy muy agradecido de que se me haya tomado en cuenta para estar en el Mundial, en mi primer Mundial. Estoy para lo que se me necesite, un minuto, cinco minutos. Apoyar desde la banca, creo que todos aquí, los 26 jugadores, queremos lograr el objetivo que tenemos y estar para lo que el profe necesite de mí. Entrenar bien, cuidarme bien, eso es lo que depende de mí. Yo no soy el que pone la alineación, depende de mí trabajar. Armando González

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