Chivas se ha levantado del suelo luego de un complejo inicio dentro del presente torneo en la Liga MX. El cuadro de Verde Valle ha pasado de estar en el fondo de la tabla a llegar a la última jornada con opciones reales de colarse a la liguilla, mismas que dependen sólo de sus propios resultados.

Si bien el crecimiento del rebaño gira en torno al perfil de juego colectivo que han desarrollado, no se puede negar que algunos jugadores están por encima de otros. Uno de ellos es Armando González, el joven de 22 años está a un gol del liderato de goleo y el '9' asevera que esta es la clara muestra de que el mexicano puede estar al nivel del extranjero.

"Los mexicanos sí podemos", Armando González😏🫡



Un orgullo demostrar que los mexicanos sí podemos, muchos dicen que ‘Chivas debería jugar con extranjeros’, que ya no nos da. Yo veo a mis compañeros, a mis amigos de fuerzas básicas, a los que están en Tapatío, en la Sub-21 y pienso ‘sí podemos, los mexicanos sí podemos’. Armando González

Chivas v Atlas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El mexicano afirma que en gran medida, su buen rendimiento goleador, es cortesía del apoyo de cada uno de sus compañeros dentro de la plantilla.

Sólo palabras de agradecimiento a mis compañeros que, a pesar de los errores que cometí en el primer tiempo, me apoyaron y animaron. Nunca dejé de buscar el gol, sé que voy a fallar, pero si sigo intentando al final se va a dar. Armango González

Sobre un posible llamado a la selección mexicana en el corto plazo, Armando concluyó que dicha decisión no está en sus manos, sino del cuerpo técnico del 'Tri'.