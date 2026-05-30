Uno de los primeros bombazos del mercado de verano en la Premier League fue confirmado por Fabrizio Romano durante este sábado 30 de mayo, con los focos puestos en la final de la UEFA Champions League: Arne Slot dejará de ser el entrenador del Liverpool tras dos temporadas, donde levantó una Premier.

El combinado red lo ha anunciado a través de sus canales oficiales. Comienza la búsqueda de un nuevo entrenador y proyecto para los de Anfield.

🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣



It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼



Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026

El favorito para asumir, según informa el periodista italiano, sería Andoni Iraola, que viene de lograr una histórica clasificación a la UEFA Europa League con el Bournemouth, club donde además proyectó a figuras como Antoine Semenyo, Dean Huijsen, Milos Kerkez e Illya Zabarnyi.

El Liverpool no demoró en emitir un comunicado sobre la salida del entrenador: "El Liverpool FC confirma que Arne Slot dejará su cargo como entrenador con efecto inmediato y que el proceso para nombrar a su sucesor ya está en marcha.

Se marcha con un título de la Premier League en su palmarés y con nuestro más profundo agradecimiento", escribió el club del Merseyside en sus redes sociales.

En total, Arne Slot dirigió al Liverpool en 113 oportunidades, con 66 victorias, 18 empates y 29 derrotas. Su equipo marcó 227 goles, mientras que encajó la cifra de 140. Su único título al mando de los Reds fue la Premier League 2024/25, donde dominaron a lo largo del año y se impusieron dejando al Arsenal en el segundo puesto.