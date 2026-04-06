Arne Slot dejaría el Liverpool al final de la temporada y Xabi Alonso alistaría motores

Tal parece que el tiempo de Arne Slot al frente del Liverpool de Inglaterra está por llegar a su fin, sobre todo después de lo ocurrido este sábado en los cuartos de final de la FA Cup, donde fueron eliminados al ser vapuleados 4-0 por el Manchester City, lo que habría colmado con la paciencia de la directiva y la afición.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Sources state that Arne Slot has offered to step down at the end of the season with a package on the right terms.



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Su despedida parece más que eminente porque un insider del club destapó que el próximo entrenador de los Reds ya habría dado el sí para arribar al banquillo la siguiente temporada, mientras reportes de Indykaila News han compartido que el timonel se ha ofrecido a dimitir al final de la temporada al haber logrado un paquete con los términos adecuados. A eso hay que sumarle que un informe de The Guardian afirmó que el neerlandés había cumplido una de las tres condiciones que harán que el cuadro rojo lo despida sin ningún reparo.



Se menciona que su sucesor sería nada más y nada menos que el español Xabi Alonso, quien está sin trabajo tras haber sido despedido del Real Madrid de España, incluso el exdirector ejecutivo del Everton, Keith Wyness, comentó a Football Insider que el histórico merengue está esperando entre bambalinas a que se selle el destino de Slot.



“Sé que hay dos cosas de las que muchos de mis amigos y contactos del Liverpool ciertamente se están quejando de Arne Slot en este momento. Ha habido una verdadera falta de fe. La afición del Liverpool, aunque no quiere hacerlo público, ciertamente no está contenta con la forma en que ha estado jugando y actuando el equipo. Y Xabi Alonso, desde mi punto de vista y mis contactos en España, dicen que sí, él sería el que estaría esperando volver”, fueron las palabras de Wyness para el podcast Football Insider’s Inside Track.

💥 El nombre de Xabi Alonso irrumpe con fuerza en el Liverpool.https://t.co/Qtglz6hcY1 — Fichajes.net (@fichajesnet) April 4, 2026

Finamente, se dice que el último clavo en el ataúd de Slot podría llegar si no asegura la clasificación a la Champions League para la próxima temporada, ya que por ahora marcha en el quinto sitio de la Premier League con 49 puntos, lo que por ahora le daría el boleto a la Europa League, sin embargo, hay quienes podrían superarlo en la tabla como el Chelsea (48), Brentford (46) y Everton (46).