Arne Slot reflexiona sobre la victoria del Liverpool: "El Real Madrid es un equipo maravilloso"

El Liverpool venció al Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Con un solitario gol de Alexis Mac Allister, los Reds se impusieron a los merengues en Anfield. Gracias a este resultado, el equipo ascendió a la sexta posición de la tabla con nueve puntos. Tras la importante victoria, Arne Slot, entrenador del conjunto, compartió sus reflexiones sobre el intenso y disputado encuentro.



En la rueda de prensa, el entrenador neerlandés elogió a su rival y describió al Real Madrid como un equipo "maravilloso" que llegaba en gran nivel, con solo una derrota en toda la temporada 2025/2026.



Es impresionante. Jugamos contra un equipo maravilloso, que está en una buena racha y habían ganado todos los partidos menos uno. Vencerles es muy positivo, pero más allá de todo podemos decir que les hemos ganado por el balón parado. Es bonito hablar de esto si ganas. Si pierdes, la gente intenta buscar excusas Arne Slot

Arne Slot press conference: Beating Real Madrid, Bradley and Wirtz displays and more 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) November 4, 2025

El Liverpool parece estar recuperando el nivel tras una racha negativa. En sus ocho partidos más recientes, los Reds acumulaban seis derrotas (una en Champions League, una en EFL Cup y cuatro en Premier League) y solo dos victorias. Sin embargo, en sus últimos dos encuentros, ante Aston Villa y Real Madrid, ha encadenado dos triunfos consecutivos.



Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Arne Slot habló sobre la mala racha que atravesó su equipo y el encuentro de hoy frente a los merengues.

Hemos tenido una muy mala racha en cuanto a resultados. No hay excusa en el mundo que nos disculpe de perder tantos partidos, pero no hemos tenido descanso, enfrentándonos a equipos con más descanso. No fue el caso de hoy, hemos jugado contra un equipo que venía con el mismo descanso y en casa. Eso te da una ventaja, si estás un poco cansado, te da un desmarque más. Arne Slot

Tras su victoria ante el Real Madrid, los Reds visitarán al Manchester City en el Etihad Stadium el domingo 9 de noviembre.