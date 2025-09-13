Alexander Isak estuvo en una huelga en su última etapa en el Newcastle, no asistiendo a los entrenamientos y a las reuniones del club. Esa actitud forzó su salida del equipo y determinó el fichaje por el Liverpool, el actual campeón de la Premier League.

Ese comportamiento no es bien visto por algunos analistas, pero para su nuevo técnico, Arne Slot, su decisión no refleja nada negativo, solo la inconformidad por algunas cosas que sucedieron en su anterior club.

La situación de Isak terminó siendo una novela, ya que el Newcastle se negaba a salir del delantero sueco. Sin embargo, en el último día del mercado de fichajes, se cerró un acuerdo por 125 millones de libras, una cifra récord en Gran Bretaña.

En rueda de prensa previa al compromiso con el Burnley de este fin de semana, que puede marcar el debut de Isak con la camiseta del Liverpool, Slot respondió a los periodistas que preguntaron si esa actitud le parecía negativa.

"No, no habla mal de él, yo solo miro al club. En el nuestro no es necesario, porque también comerciamos con jugadores. Si un jugador quiere irse y recibimos el dinero adecuado por él, este club ha demostrado durante muchos años que entonces lo vendemos", dijo el estratega.

El entrenador recordó que en el Liverpool no tuvieron inconvenientes en negociar las salidas de jugadores que se querían ir, como es el caso reciente de Luis Díaz, que pasó al Bayern Múnich o Harvey Elliott, quien se marchó al Aston Villa.

Slot añadió que llevará con calma la integración de Isak al equipo y que lo considera como uno de los mejores delanteros del mundo. "Los mejores delanteros tienen que ganar trofeos y así lo hará", dijo.

La presión del precio del traspaso podría afectar al jugador, tomando en cuenta la presión que conlleva saber que eres el futbolista más caro en cuanto a traspasos se refiere de la Premier League.