Burnley vs Liverpool: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

El Liverpool buscará este domingo seguir con puntaje ideal en la liga inglesa tras lo que fue un arranque inmejorable, aunque no arrollador: sufrió para ganar en sus tres encuentros y todavía no despega futbolísticamente.

A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 de la Premier League.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Liverpool?

Ciudad: Burnley, Inglaterra

Fecha: domingo 14 de septiembre

Horario: 09:00 (este de Estados Unidos), 07:00 (México), 15:00 (España)

Estadio: Turf Moor

Burnley FC v Leeds United FC - Sky Bet Championship | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Liverpool en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y ESPN en Latinoamérica.

Últimos 5 partidos del Burnley

Rival Resultado Competencia Manchester United 3-2 D Premier League Derby County 2-1 V EFL Cup Sunderland 2-0 V Premier League Tottenham 3-0 D Premier League Lazio 1-0 D Amistoso

Últimos 5 partidos del Liverpool

Rival Resultado Competencia Arsenal 1-0 V Premier League Newcastle 3-2 V Premier League Bournemouth 4-2 V Premier League Crystal Palace 2-2 (3-2 pen.) D Community Shield Athletic Club 3-2 V Amistoso

Últimas noticias del Burnley

FBL-ENG-PR-MAN UTD-BURNLEY | OLI SCARFF/GettyImages

The Clarets ascendieron en la pasada temporada como segundos del Leeds y están de regreso en lo más alto del fútbol inglés, por lo que el objetivo es mantenerse. Si bien no arrancaron de la mejor manera, fueron de menor a mayor y supieron vender cara la derrota frente al Manchester United en la última jornada.

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool v Arsenal - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Los Reds vienen con andar perfecto en la Premier League y buscarán seguir así en la previa del debut por la UEFA Champions League el 17 frente al Atlético Madrid en Anfield.

Posibles alineaciones

Burnley

Portero: Martin Dubravka

Defensores: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Hjalmar Ekdal, Kyle Walker

Centrocampistas: Lesley Ugochukwu, Josh Cullen

Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Hannibal Mejbri, Jacob Bruun-Larsen

Delantero: Lyle Foster

Liverpool

Portero: Alisson

Defensores: Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai

Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch

Volantes ofensivos: Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo

Delantero: Hugo Ekitike

Pronóstico SI Fútbol

El Liverpool dominará sin problemas al Burnley gracias a la brutal diferencia de jerarquía entre ambas plantillas y se llevará el partido.

Burnley 0-3 Liverpool

Más noticias sobre la Premier League