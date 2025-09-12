Burnley vs Liverpool: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
El Liverpool buscará este domingo seguir con puntaje ideal en la liga inglesa tras lo que fue un arranque inmejorable, aunque no arrollador: sufrió para ganar en sus tres encuentros y todavía no despega futbolísticamente.
A continuación, veamos la información del partido por la jornada 4 de la Premier League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Burnley vs Liverpool?
Ciudad: Burnley, Inglaterra
Fecha: domingo 14 de septiembre
Horario: 09:00 (este de Estados Unidos), 07:00 (México), 15:00 (España)
Estadio: Turf Moor
¿Cómo se podrá ver el Burnley vs Liverpool en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y ESPN en Latinoamérica.
Últimos 5 partidos del Burnley
Rival
Resultado
Competencia
Manchester United
3-2 D
Premier League
Derby County
2-1 V
EFL Cup
Sunderland
2-0 V
Premier League
Tottenham
3-0 D
Premier League
Lazio
1-0 D
Amistoso
Últimos 5 partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competencia
Arsenal
1-0 V
Premier League
Newcastle
3-2 V
Premier League
Bournemouth
4-2 V
Premier League
Crystal Palace
2-2 (3-2 pen.) D
Community Shield
Athletic Club
3-2 V
Amistoso
Últimas noticias del Burnley
The Clarets ascendieron en la pasada temporada como segundos del Leeds y están de regreso en lo más alto del fútbol inglés, por lo que el objetivo es mantenerse. Si bien no arrancaron de la mejor manera, fueron de menor a mayor y supieron vender cara la derrota frente al Manchester United en la última jornada.
Últimas noticias del Liverpool
Los Reds vienen con andar perfecto en la Premier League y buscarán seguir así en la previa del debut por la UEFA Champions League el 17 frente al Atlético Madrid en Anfield.
Posibles alineaciones
Burnley
Portero: Martin Dubravka
Defensores: Quilindschy Hartman, Maxime Esteve, Hjalmar Ekdal, Kyle Walker
Centrocampistas: Lesley Ugochukwu, Josh Cullen
Volantes ofensivos: Jaidon Anthony, Hannibal Mejbri, Jacob Bruun-Larsen
Delantero: Lyle Foster
Liverpool
Portero: Alisson
Defensores: Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai
Centrocampistas: Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch
Volantes ofensivos: Florian Wirtz, Mohamed Salah, Cody Gakpo
Delantero: Hugo Ekitike
Pronóstico SI Fútbol
El Liverpool dominará sin problemas al Burnley gracias a la brutal diferencia de jerarquía entre ambas plantillas y se llevará el partido.
Burnley 0-3 Liverpool
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo