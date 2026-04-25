Arsenal vs Newcastle: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal debe demostrar de qué esta hecho. La caída ante el Manchester City con la cual perdió el liderazgo de la Premier después de varios meses significó un durísimo golpe, pero no hay margen ni tiempo para lamentarse. Si los Gunners quieren volver a ser campeones de la Premier después de 22 años, solo queda levantarse.

Este sábado 25 de abril recibirán al Newcastle por el encuentro correspondiente a la fecha 34 con la exigencia de sumar de a tres para volver a superar al equipo de Guardiola y encarar el tramo final de la liga con una mayor confianza. Hoy, ambos se encuentran igualados en puntos y en diferencia de gol, pero los Citizens cuentan con la ventaja por haber marcado más tantos.

Del otro lado estará un rival que intentará en el Emirates Stadium maquillar con una victoria su decepcionante campaña. Marcha 14°, más cerca de los puestos de descenso que de los de clasificación a torneos continentales, y tiene poco por lo que jugar.

A continuación, toda la información para vivir y disfrutar de este gran partido decisivo para el desenlace de la Premier League.

Pronóstico SI

El partido carga con un gran peso emocional para el Arsenal, consciente de que no puede dejar puntos en el camino si se quiere sostener en la pelea por el título. Viene de semanas con altibajos y eso se nota en cómo gestiona los partidos. Es un equipo cuando tiene el control de las acciones y del resultado, y otro cuando tiene que salir a buscarlo. Newcastle, sin la exigencia que tiene el dueño de casa, puede aprovechar esos momentos.

De todas formas, en el intercambio, Arsenal debería imponer su jerarquía. Newcastle no es precisamente un equipo confiable y ante un rival con tantas variantes y jugadores de categoría en ataque, se puede pagar caro. Da la sensación de que será un partido más parejo de lo que indica la tabla, con momentos para los dos, pero con el local teniendo un poco más de peso en las áreas.

Pronóstico: Arsenal 2-1 Newcastle

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Newcastle?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : sabado 25 de abril

: sabado 25 de abril Hora : 12:30 (Estados Unidos), 10:30 (México), 18:30 (España)

: 12:30 (Estados Unidos), 10:30 (México), 18:30 (España) Árbitro: Samuel Barrott

Historial de enfrentamientos directos entre Arsenal vs Newcastle (últimos 5 partidos)

Arsenal : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Newcastle: 0

Último partido entre ambos: 28/09/2025 - Newcastle 1-2 Arsenal (Premier League, Fecha 6)

Newcastle United v Arsenal - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Últimos 5 partidos

Arsenal Newcastle Manchester City 2-1 Arsenal 19/04/26 Newcastle 1-2 Bournemouth 18/04/26 Arsenal 0-0 Sporting Lisboa 15/04/26 Palace 2-1 Newcastle 12/04/26 Arsenal 1-2 Bournemouth 11/04/26 Newcastle 1-2 Sunderland 22/03/26 Sporting Lisboa 0-1 Arsenal 07/04/26 Barcelona 7-2 Newcastle 18/03/26 Southampton 2-1 Arsenal 04/04/26 Chelsea 0-1 Newcastle 14/03/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Newcastle por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, SiriusXM FC México FOX Mexico, FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Plus+

Últimas noticias del Arsenal

“Quedan cinco partidos, y vamos a luchar de verdad. Creemos plenamente que podemos lograrlo. Hoy mostramos qué tipo de equipo somos. Todavía está en nuestras manos”, dijo Mikel Arteta tras la derrota ante el Manchester City. El foco está puesto en reaccionar rápido y el partido ante Newcastle, en casa y ante su gente, no podría representar mejor oportunidad.

Martin Ødegaard se encuentra recuperado y suma minutos tras sus molestias en la rodilla, mientras que Bukayo Saka y Jurrien Timber están cada vez más cerca, con chances de aparecer al menos desde el banco. Riccardo Calafiori también se sumó a los entranamientos, aunque su presencia no está asegurada. El único que está completamente descartado es Mikel Merino, todavía en recuperación tras una operación.

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Zubimendi, Declan Rice; Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Noni Madueke; Kai Havertz.

Manchester City v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Últimas noticias del Newcastle

El panorama en la visita es bastante más complicado, sobre todo en defensa. Las bajas se acumulan y obligan a Eddie Howe a rearmar la última línea. Fabian Schär y Emil Krafth están descartados, mientras que Tino Livramento sufrió un problema en la ingle que no solo lo deja fuera de este partido, sino que posiblemente haya jugado su su último encuentro con el club. A eso se suma la ausencia de Anthony Gordon, también con una lesión muscular, y la suspensión de Joelinton.

Una de las noticias positivas pasa por el regreso de Bruno Guimarães, que ya está en condiciones de volver al once y es clave para darle algo de equilibrio al equipo. Las Urracas llegan con lo justo a este partido, deseando que la temporada termine lo antes posible.

Newcastle United v Bournemouth - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Posible alineación del Newcastle (4-2-3-1): Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Bruno Guimaraes, Sandro Tonali, Lewis Miley; Jacob Murphy, William Osula, Harvey Barnes.