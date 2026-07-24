Así es la segunda camiseta del FC Barcelona para la temporada 2026/27

El FC Barcelona hizo oficial este viernes su segunda equipación para la temporada 2026/27, desarrollada nuevamente junto a Nike y la marca Kobe Bryant, que debutará en los amistosos de pretemporada, antes de su estreno oficial.

Es el segundo año consecutivo de una colaboración que busca reflejar la mentalidad competitiva que comparten ambas marcas, basada en la ambición, el esfuerzo constante y la búsqueda de la excelencia, un concepto que marcó la carrera de la leyenda de la NBA y que el blaugrana quiere trasladar a sus equipos.

Viste los colores. Persigue la grandeza.

La confianza se forja en cada desafío. El legado se construye con cada victoria.

Presentamos la segunda equipación del FC Barcelona x Kobe 2026/27.@nikefootball pic.twitter.com/J05myZaP0p — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2026

Un diseño con múltiples referencias

La nueva camiseta apuesta por una base completamente negra que se transforma gradualmente en un tono púrpura en la parte inferior. A ello se suman detalles dorados que simbolizan la lucha por conquistar títulos y alcanzar nuevos desafíos deportivos.

Entre los elementos más llamativos aparecen un estampado inspirado en la textura de piel de serpiente, una clara referencia al apodo "Black Mamba" de Kobe Bryant, además de un escudo del Barcelona con acabado iridiscente y el logotipo de la marca Kobe en el pecho. En el interior del cuello también se esconde una de las frases más recordadas del exjugador estadounidense: "Leave the game better than you found it", un mensaje que resume su legado dentro y fuera de las canchas.

Tecnología para el máximo rendimiento

Además del diseño, la equipación incorpora la tecnología Nike AeroSwift junto con el tejido Dri-FIT ADV, diseñado para ofrecer mayor ligereza, ventilación y comodidad. Estas características buscan optimizar el rendimiento físico de los futbolistas tanto del primer equipo masculino como del femenino.

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La nueva segunda equipación ya está disponible desde este 24 de julio en la tienda oficial del Barcelona, en los establecimientos del club y en los puntos de venta autorizados de Nike, con la intención de convertirse en una de las camisetas más llamativas de la próxima temporada.

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