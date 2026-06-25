El Mundial 2026 será recordado como el que puso fin al reinado de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, con Leo Messi superándolo y Kylian Mbappé alcanzándolo.

A la hora de analizar la forma en la que llegaron estos goles, encontramos que si se quitan los goles de penal hay algunas modificaciones en el ranking, con el 10 argentino perdiendo (por poco) la cima y con el histórico delantero alemán recuperando el trono.

Así estaría el ranking de máximos goleadores de la historia de los Mundiales si no se contasen los goles de penal

10. Helmut Rahn - 10

Sweden Skane Skone Malmoe - 1958 FIFA World Cup Sweden, Group 1, Argentina v Germany 1:3 - Helmut | ullstein bild/GettyImages

Der Boss escribió una página dorada e inolvidable en la historia del fútbol alemán: marcó el gol de la victoria para la primera Copa del Mundo ganada por Die Mannschaft, en Suiza 1954.



En esa edición anotó cuatro tantos, mientras que en Suecia 1958, donde su equipo llegó a semifinales, se despachó con seis tantos.

9. Sandor Kocsis - 11

Soccer - Sandor Kocsis | Universal/GettyImages

La Cabeza de Oro es el único integrante de este ranking en vestir la camiseta de un país que nunca fue campeón del mundo, lo que le da más valor a su aparición.



Anotó once goles en cinco partidos en el Mundial de 1954, donde su equipo llegó a la final. Esto representa un promedio de gol de 2.20 tantos por partido. Bestial.

8. Jürgen Klinsmann - 11

FIFA World Cup Final | Mark Leech/Offside/GettyImages

El atacante alemán necesitó 12 partidos más que Kocsis para llegar a 11 goles, aunque en este ranking se premia la grandeza como futbolista y estar ya es más que suficiente.



Además, se consagró campeón en Italia 1990, donde aportó tres tantos a su equipo.

7. Pelé - 12

World Cup 1970 Brazil versus England | Mirrorpix/GettyImages

O Rei es, hasta ahora, el único del ranking en tener tres Mundiales ganados, lo que lo convierte en una verdadera leyenda, uno de los mejores de la historia.



Tiene 12 goles en 14 partidos jugados entre Suecia 1958 y México 1970.

6. Just Fontaine - 13

Soccer World Cup : The French Players Douis, Lerond, Fontaine And Vincent 1958 | Keystone-France/GettyImages

Hizo historia en tan solo una Copa del Mundo, con 13 goles en 6 partidos en Suecia 1958. Para tomar dimensión, marcó casi el doble de tantos que Rahm y Pelé en dicha edición mundialista.



Francia terminó siendo tercera en esta versión del certamen, con cuatro goles de Fontaine en la final por el bronce ante Alemania Federal.

5. Gerd Müller - 13

Soccer - World Cup 1974 - final - West Germany v Holland | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Der Bomber jugó 13 partidos en dos Copas del Mundo, en donde llegó a la gloria máxima jugando como local en 1974 contra los Países Bajos.



En estos partidos, el máximo artillero de la historia del fútbol alemán anotó 14 goles, con un promedio de 1.08 de tantos por encuentro. Una estadística a su altura.

4. Kylian Mbappé - 14

France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026 | Darrian Traynor/GettyImages

El astro francés actual es una de las máximas figuras en la actualidad y está en el segundo puesto histórico, aunque sin goles de penal cae un poquito en este ranking.



Campeón en Rusia 2018 y subcampeón en 2022, Kiki es máximo candidato a quedar en la cima de este ranking en el futuro cercano, sea en esta edición o en la próxima.

3. Ronaldo - 14

Ronaldo | ullstein bild/GettyImages

El brasileño es uno de los máximos referentes del Scratch en materia de Mundiales tras la figura de Pelé, anotando goles de todas las formas y colores entre 1998 y 2006, los tres Mundiales donde mayor injerencia tuvo. En 2002 fue su consagración, con un doblete ante Alemania en la final.

2. Leo Messi - 14

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Tullio Puglia - FIFA/GettyImages

El mejor jugador de la historia desciende un puesto respecto a su puesto real, pero eso no quita que sea una tremenda máquina goleadora. El rosarino, campeón en 2022, lleva cinco tantos (ninguno de penal) en la edición del 2026, que lo encuentra con 39 años. Monstruoso.

1. Miroslav Klose - 16

Quarter-final Germany v Argentina - World Cup 2006 | Shaun Botterill/GettyImages

El histórico delantero alemán supo ostentar la cima del ranking durante años y recuperaría el trono si se llevara a cabo este escenario hipotético.



Jugó cuatro Mundiales, ganó uno y tuvo un subcampeonato. Acumula 24 partidos y 16 goles, ninguno de ellos desde los 12 pasos.

Jugador País Partidos jugados Goles sin penales Miroslav Klose Alemania 24 16 Leo Messi Argentina 28 14 Ronaldo Brasil 19 14 Kylian Mbappé Francia 16 14 Gerd Müller Alemania 13 13 Just Fontaine Francia 6 13 Pelé Brasil 14 12 Jürgen Klinsmann Alemania 17 11 Sandor Kocsis Hungría 5 11 Helmut Rahn Alemania 10 10