La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin: llegó la hora que todos los aficionados estaban esperando, la instancia de eliminación directa.



Después de 16 días de grandes partidos, sorpresas, cálculos y definiciones hasta el último minuto, quedaron confirmadas cuáles son las 32 selecciones que siguen en carrera y los 16 cruces de los 16avos de final.

A partir de ahora ya no hay margen de error: cada partido será de eliminación directa y cualquier empate deberá resolverse con alargue y, si hace falta, penales. Con el cuadro ya definido, repasamos todos los enfrentamientos de los 16avos del Mundial 2026 y los ordenamos en un ranking, desde el cruce menos atractivo hasta el duelo más esperado.

Así quedaron los 16avos del Mundial 2026: el ranking de los 16 cruces confirmados

16. Canadá vs Sudáfrica: domingo 28 de junio

Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026 | Sarah Stier - FIFA/GettyImages

El primer cruce que se definió fue el de Canadá vs Sudáfrica. Los locales terminaron en la segunda posición del Grupo B, con momentos de buen juego, como en la goleada ante Catar.



Por su parte, Sudáfrica dio el golpe al derrotar a Corea del Sur en la última jornada del Grupo A, metiéndose por primera vez en la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

15. Australia vs Egipto: 3 de julio

Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Matt McNulty - FIFA/GettyImages

Uno de los duelos con menos luces lo protagonizarán australianos y egipcios, el 3 de julio en el el Dallas Stadium.



Los oceánicos comenzaron la Copa del Mundo a lo grande, derrotando a Turquía en la primera ronda. Luego perdieron con Estados Unidos y empataron con Paraguay, asegurando la segunda ubicación.



Es la segunda vez consecutiva que avanzan de ronda, tras lo hecho en Catar 2022. Si superan esta instancia, podrían volver a encontrarse con la Argentina en octavos de final.



Del lado de Egipto, la primera fase los mostró laboriosos, sin mostrar un gran juego pero haciendo lo que había que hacer. Una victoria y dos empates fue suficiente para clasificar.

14. Suiza vs Argelia: 3 de julio

Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026 | Fran Santiago/GettyImages

Cuando todo parecía dado para que Canadá se quedase con el Grupo B, los suizos impusieron su jerarquía y los derrotaron por 2 a 1.



En el debut empataron sorpresivamente ante Catar pero luego golearon a Bosnia y Herzegovina, mostrando un muy buen juego.



El Argelia vs Austria resultó ser un partido lleno de emociones y de goles, aun y cuando el 0-0 le daba el pase a las dos selecciones. Al final, fue el conjunto de Argelia quien logró avanzar a los 16avos de final.

13. Bélgica vs Senegal: 1 de julio

New Zealand v Belgium: Group G - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Los belgas no tuvieron el mejor arranque en esta Copa del Mundo, con dos empates que preocuparon a más de uno.



Sin embargo, en la última fecha, ante Nueva Zelanda, llegaron todos los goles juntos: fue un 5 a 1 para clasificar como primera del Grupo G.



Si bien sus mejores tiempos parecen haber pasado, Bélgica tiene un equipo sólido y experimentado, difícil para cualquiera. Senegal, por otra parte, logró colarse como uno de los mejores terceros, tras golear 5-0 a Irák en la última jornada.

12. Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: 2 de julio

USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jamie Squire/GettyImages

La escuadra dirigida por el argentino Mauricio Pochettino tuvo una gran fase de grupos e intentará mantener el nivel en la etapa de eliminación directa.



Serán favoritos ante los bosnios, que se metieron en esta instancia tras haber quedado en la tercera posición del Grupo B.

11. México vs Ecuador: 1 de julio

Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Posiblemente solo los mexicanos más optimistas soñaron con este presente, tras las primeras tres fechas. El Tri clasificó con holgura, mostrando un buen juego y, encima, sin recibir ni un gol en contra.



Aguirre tiene a todos sus jugadores en gran nivel y nada les impide ilusionarse con más.



Por su parte, Ecuador logró una clasificación histórica, tras derrotar a Alemania en la última jornada. Tal fue la fiesta que el país decretó feriado el día posterior.



Los locales parten como favoritos pero si bajan un poco el nivel los dirigidos por Beccacece lo aprovecharán.

10. Colombia vs Ghana: 3 de julio

Colombia v Portugal | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Tras empatar 0-0 ante Portugal en la último jornada, la selección de Colombia llegó a siete puntos y oficialmente ganó el Grupo K en la copa del mundo. En los 16avos de final, se enfrentarán al conjunto de Ghana, siendo los sudamericanos los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

9. Alemania vs Paraguay: 29 de junio

Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026 | Alexander Hassenstein/GettyImages

Interesante duelo entre europeos y sudamericanos. De un lado, el poderío alemán, con sus figuras y su poderío ofensivo. En la fase de grupos apenas mostraron algo del potencial que tienen, aunque les alcanzó para terminar en la primera posición.



Paraguay sabe lo que es sufrir y lo volvió a demostrar en esta Copa del Mundo. Tras un debut muy poco esperanzador, con goleada en contra ante Estados Unidos, lograron recomponerse y obtener cuatro de los siguientes seis puntos.



¿El favorito? Alemania, por supuesto.

8. España vs Austria: 2 de julio

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

El Grupo H del Mundial sin dudas fue de los más emocionantes. Hasta el final, todo podía cambiar, dada la paridad de los equipos.



España, el candidato en la previa, terminó como primera aunque a todos nos dejó gusto a poco. Una goleada ante Arabia, un gol solitario ante Uruguay y poco más de los dirigidos por de la Fuente.



Sin embargo, está claro que el potencial está y a nadie debería de sorprender que aparezca en estas instancias de eliminación directa.



Austria, que llega como segunda del Grupo J, no debería complicarlos demasiado en su camino a los octavos de final.

7. Argentina vs Cabo Verde: 3 de julio

Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026 | Charlotte Wilson/GettyImages

La selección argentina avanza firme en su ilusión de conseguir el bicampeonato, algo que no sucede desde que Brasil lo lograse en 1958 y 1962.



Si Messi continúa de esta forma, realmente son uno de los grandes candidatos a levantar el trofeo el próximo 19 de julio.



Por si fuese poco, lo que podría haber sido un cruce de peligro ante Uruguay o España terminó siendo Cabo Verde.



Sin desmerecer la histórica clasificación de los caboverdianos, da la sensación de que debería suceder un milagro para que logren superar a los argentinos en esta instancia.

6. Francia vs Suecia: 30 de junio

SOCCER: JUN 22 FIFA World Cup 26 Group I - France vs Iraq | Icon Sportswire/GettyImages

El rendimiento de Francia en la fase de grupos fue aplastante, como para darle miedo a cualquiera que se atrava a soñar con ganar el Mundial. 3 victorias, 10 goles, Mbappé y Dembélé muy encendidos.



En 16avos jugarán con Suecia, que viene de terminar en la tercera posición del Grupo F, que compartieron con Países Bajos y Japón.



Los franceses son amplios favoritos aunque tampoco podrán descuidarse.

5. Inglaterra vs RD Congo: 1 de julio

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Inglaterra comenzó con paso firme la Copa del Mundo, superando a Croacia por 4 a 2. Un Kane intratable fue demasiado para los croatas.



Sin embargo, los siguientes partidos de los Tres Leones fueron más irregulares. Un empate en 0 ante Ghana y luego una victoria deslucida ante Panamá.



El rival en 16avos será la República Democrática del Congo, que acabó como uno de los mejores terceros lugares, tras sumar cuatro puntos en un grupo bravísimo, liderado por Colombia y seguido por Portugal.

4. Noruega vs Costa de Marfil: 30 de junio

Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Más que interesante duelo de segundos de grupo. Noruega llega tras haber quedado por detrás de Francia en el I, aunque nos quedamos con las ganas de saber qué hubiese pasado si Stale Solbakken incluía a sus titulares ante Francia, en la última jornada.



Por su parte, Costa de Marfil apenas perdió ajustadamente ante Alemania, en un partido que dominaron durante gran parte del desarrollo. Los africanos tienen un equipo joven que podría complicarles la vida a Haaland y compañía.

3. Portugal vs Croacia: 2 de julio

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

La selección de Portugal no pudo vencer a su similar de Colombia en la última jornada del Grupo K, y esto le costó acabar como segundos. Su rival en los 16avos de final será la siempre incómoda selección de Croacia, finalista del mundo en Rusia 2018.



Al acabar como segundos de su grupo, la ilusión de ver un Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi en los cuartos de final del Mundial 2026 se han esfumado por completo. Si llegan a coincidir, será hasta la propia final.

2. Brasil vs Japón: 29 de junio

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Robert Cianflone/GettyImages

Uno de los duelos más atractivos de los 16avos de final. El Brasil vs Japón se llevará a cabo en Houston, Texas. Los aficionados esperan con ansias esta clase de encuentros, en donde la rapidez de los asiáticos se enfrentarán a la picardía y experiencia de los sudamericanos.

1. Países Bajos vs Marruecos: 29 de junio

FIFA World Cup 2026 group stageTunisia v Netherlands | ANP/GettyImages

Otro de los imperdibles de los 16avos. Realmente cualquier cosa podría pasar cuando se enfrenten los Países Bajos y Marruecos.



Los europeos se impusieron en el Grupo F, por sobre Japón y Suecia, sin peder ningún partido. Por su parte, Marruecos también está invicto y estuvo cerca de derrotar a Brasil en el debut, pero la diferencia de gol los ubicó en la 2da posición.

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