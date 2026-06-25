Se confirma el primer cruce de 16avos de final en el Mundial 2026

Se están jugando ya los primeros partidos de la jornada tres por el Mundial 2026, y el torneo nos ha dejado grandes encuentros. Cotejos en los que los ''débiles'' parecen gritarle al mundo entero que no se rendirán fácilmente. Y en las ganas de salir adelante, selecciones como Sudáfrica dieron verdaderos golpes de autoridad, venciendo a Corea del Sur y clasificándose así a los 16avos de final.

Con los sudafricanos instalados en la siguiente ronda, el primer cruce quedó resuelto. Su rival en los 16avos de final será ni más ni menos que la selección de Canadá. Uno de los tres anfitriones que logró avanzar a la siguiente ronda, aunque con resultados, y, sobre todo, con un funcionamiento dubitativo.

🚨🇨🇦🇿🇦 OFFICIAL: Canada 🆚 South Africa in World Cup Round of 32. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026

¿Cuándo se juegan los 16avos de final del Mundial 2026?

Los encuentros de esta ronda se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio. Durante esas seis jornadas se jugarán los 16 cruces que abrirán la etapa de mata-mata del campeonato, dando paso posteriormente a los octavos, cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final programada para el 19 de julio en Estados Unidos.

¿Cómo se clasifica y de qué manera se define cada serie?

Avanzarán a esta instancia los dos primeros de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros, para completar así el cuadro de 32 selecciones.

Cada llave se resolverá en un único partido y el ganador avanzará a octavos de final, mientras que en caso de empate tras los 90 minutos reglamentarios habrá tiempo suplementario. Si la igualdad persiste, el clasificado se conocerá mediante una tanda de penales.

Cabe recordar que estos emparejamientos son provisorios y podrían modificarse a medida que finalice la fase de grupos.

¿Cómo y cuándo se jugarán los octavos de final del Mundial 2026?

La ronda de 16 de la Copa del Mundo se jugará entre el 4 y el 7 de julio. Es decir, aún faltan varias semanas para llegar allí. Pero, mientras, ya es posible ir imaginando cómo quedarían esos cruces.

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