Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026: cruces, fechas, horarios y sedes

De los 48 equipos que comenzaron con sueños y esperanzas este Mundial 2026, ya solo quedan cuatro con vida.

Tras la victoria de Argentina/Suiza, quedaron confirmadas las semifinales del torneo, que se disputarán entre el martes y el miércoles de la semana próxima,

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

1) Francia vs España

Ubicación : Dallas, Estados Unidos

: Dallas, Estados Unidos Estadio : Dallas Stadium

: Dallas Stadium Fecha : martes 14 de julio

: martes 14 de julio Hora de inicio : 15hs (Este EEUU), 13hs (México) y 21hs (España)

Se trata de un duelo para alquilar balcones. Cuando se realizó el sorteo, en diciembre del 2025, era el partido ideal en esta parte del cuadro.



Por un lado, Francia viene con un ritmo arrasador, tras ganar todos los partidos sin mayor inconveniente. Tras haber goleado a todos sus rivales en la fase de grupos, luego se deshizo de Suecia (3-0), Paraguay (1-0) y Marruecos (2-0).



Su estrella, Kyllian Mbappé, llega más que encendido, con ocho goles hasta el momento, y su defensa, que parecía el punto flojo, no ha recibido goles en los partidos de eliminación directa.

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Shaun Botterill/GettyImages

Enfrente estará España, vigente campeona de Europa. La Roja se clasificó para las semis gracias al triunfo agónico ante Bélgica, con un gol de Mikel Merino en el descuento.



Anteriormente habían superado a Portugal (1-0) y a Austria (3-0). En la primera fase tampoco tuvieron grandes complicaciones y se quedaron con el Grupo H.



Hasta el momento, hemos visto una versión muy deslucida de su figura, Lamine Yamal, que apenas convirtió un gol ante Arabia Saudita. No quedan dudas que el jugador del Barcelona deberá activarse si desean derrotar a Francia.

2) Argentina vs Inglaterra

Ubicación : Atlanta, Estados Unidos

: Atlanta, Estados Unidos Estadio : Atlanta Stadium

: Atlanta Stadium Fecha : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio Hora de inicio : 15hs (Este EEUU), 13hs (México) y 21hs (España)

La selección argentina volvió a exigirse al máximo para ganarle a Suiza. Un gol fuera de contexto de Julián Álvarez en el segundo tiempo de la prórroga, y otro de Lautaro Martínez, le dieron el 3 a 1 que les dio a los de Messi la ansiada clasificación.



En el camino ya habían derrotado a Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2), en ambos casos sufriendo hasta el final.



Previamente no tuvieron ningún inconveniente para quedarse con el Grupo J.

Por su parte, los Tres Leones se metieron entre los mejores cuatro tras superar a Noruega, por 2 a 1, en un partido que tuvo muchas emociones y no estuvo exento de polémicas. Dos goles de Bellingham fueron suficientes para los de Tuchel, que se las ingeniaron para limitar a Haaland como nadie en este Mundial.

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Inglaterra venía de superar a México (3-2) y al Congo (2-1) en los "mata mata", ambos encuentros con una cuota alta de sufrimiento. Y, anteriormente, habían ganado el Grupo L, por sobre Croacia, Ghana y Panamá.

¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

El partido decisivo de la Copa del Mundo tendrá lugar el próximo domingo 19 de julio, en el New Jersey Stadium, de New York.