Tan solo resta la confirmación oficial del club, pero el Real Madrid dio el batacazo del mercado (hasta ahora) al incorporar a Yan Diomandé como refuerzo para la temporada 2026/27. El marfileño se suma a Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Marc Cucurella entre los nuevos integrantes del plantel dirigido por José Mourinho.

Con su arribo, el ataque del Merengue queda sobrado de nombres de primer nivel que intentarán devolverle el brillo a una institución que lleva dos años consecutivos sin sumar títulos a su palmarés.

Así quedaría la ofensiva madridista con la incorporación del delantero de Costa de Marfil.

Vinícius Jr.

Vinícius Jr, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

Vini sigue siendo imprescindible para el Real Madrid. Florentino Pérez mantiene plena confianza en él y el vestuario también lo reconoce como uno de los futbolistas capaces de cambiar cualquier partido con sus pies. En la temporada 2025/26 firmó 16 goles en LaLiga y todo indicaría que, a pesar de los rumores de una oferta millonaria desde el Arsenal, el brasileño quiere quedarse en España.

Rodrygo

Rodrygo, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Rodrygo todavía está recuperándose de una lesión de rodilla sufrida en marzo y todo apunta a que reaparecerá en 2027. Mientras completa su recuperación, el crecimiento de la competencia ofensiva reduce el margen para recuperar su lugar cuando vuelva a estar disponible, por lo que es posible una salida del jugador en el mercado de pases invernal.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappe, Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

Los registros del francés hablan por sí mismos, con 58 goles entre el Real Madrid y Francia, y máximo artillero de LaLiga, la Champions League y el Mundial. No tuvo el mejor final de temporada debido a las críticas por comportamientos fuera de las canchas, pero el delantero responde con su rendimiento en los partidos.

Endrick

Endrick, Real Madrid | Jean Catuffe/GettyImages

Endrick regresa después de una cesión muy productiva en el Lyon, donde acumuló ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos. Quiere convencer a José Mourinho de que merece quedarse, aunque el técnico portugués evaluará su rendimiento durante la pretemporada antes de definir el reparto ofensivo.

Gonzalo García

Gonzalo Garcia, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Gonzalo hizo de su verano sin Mundial en una oportunidad. Su rendimiento durante los entrenamientos sorprendió al DT, que valora su capacidad para atacar el área y ofrecer una referencia diferente dentro del plantel. El interés del Fulham sigue vigente, aunque hoy cuenta con bastantes chances de permanecer en el primer equipo.

Brahim Díaz

Brahim Diaz, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Brahim atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Con Marruecos volvió a destacarse gracias a su capacidad para asistir y enlazar el juego, y Mourinho pretende contar con él en Madrid. La posible llegada de Diomande reducirá el reparto de minutos, pero el delantero mantiene la intención de renovar y seguir compitiendo por un lugar en el ataque.

Yan Diomandé

Yan Diomande | Steve Limentani/ISI Photos/GettyImages

Con apenas 19 años firmó 15 goles y 11 asistencias en el RB Leipzig, confirmó su proyección durante el Mundial con Costa de Marfil y convenció al club blanco de invertir cerca de 120 millones de euros. Su incorporación multiplica las alternativas ofensivas de Mourinho y eleva la competencia desde el primer día.