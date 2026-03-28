Así se vería la alineación del Real Madrid si se concreta el fichaje de Rodri

La admiración del Real Madrid por Rodri es de larga data, y ese afecto es mutuo: “No puedes rechazar a uno de los mejores clubes del mundo. Da igual si llegan al partido en un buen o mal momento, el Real Madrid siempre es el Real Madrid. La puerta no está cerrada”, confesó el volante del Manchester City a principios de esta semana.





Las declaraciones contundentes del exjugador del Atlético de Madrid, actualmente con contrato con el equipo de Pep Guardiola hasta 2027, sorprendieron a propios y extraños, ya que elogiar efusivamente al rival que te acaba de eliminar de la Champions League no es precisamente la estrategia más inteligente.



A Rodri le dará igual si esto desencadena una posible transferencia al Santiago Bernabéu este verano, ya que desde hace tiempo se rumorea que el Real Madrid fichará al ganador del Balón de Oro 2024.



Así podría ser la alineación del Madrid con Rodri

PO: Thibaut Courtois - Es el futbolista con más minutos en el equipo en La Liga esta temporada, con más de 2.000 disputados. Su seguridad bajo palos volvió a ser clave en los últimos partidos del Real, aunque una lesión lo sacará prácticamente hasta el final de la temporada.

LD: Trent Alexander-Arnold - Uno de los mejores laterales derechos del mundo por su visión, pases largos y centros precisos. Sin embargo, su etapa en el Bernabéu ha sido complicada: adaptación difícil, lesiones y críticas por rendimiento irregular.

DFC: Dean Huijsen- El ex-Bournemouth se ha acoplado de gran manera a la última línea del Madrid, que se ha visto afectada por lesiones.

DFC: Antonio Rüdiger - El defensor alemán es agresivo, fuerte, rápido y con gran personalidad, pilar en la defensa del Real Madrid.

LI: Álvaro Carreras - El lateral con pasado en el Benfica tuvo altibajos por motivos físicos en el último tiempo. Estando sano, es indiscutido.

MC: Rodri - El español ha regresado a la titularidad con el City tras recuperarse de su lesión de ligamento cruzado en la rodilla. Viene siendo desde la partida y su nivel está cada vez más arriba.

Spain v Serbia -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

MC: Federico Valverde - Su despliegue físico y su potencia en el disparo lo convierten en uno de los motores del mediocampo blanco.

MC: Arda Güler - Se ha convertido en uno de los principales generadores de juego del equipo, reencontrándose de a poco con la confianza perdida.

MCO: Jude Bellingham - Arbeloa aguarda con ansias la vuelta del inglés, que le da un último pase exquisito para dejar mano a mano a los de arriba.

DC: Vinicius Jr. - Sigue siendo el gran desequilibrio ofensivo del equipo. En la actual Liga acumula 26 partidos, 9 goles y 5 asistencias, además de ser el segundo máximo goleador del plantel.

DC: Kylian Mbappé - El francés es la principal arma ofensiva del equipo que comanda Álvaro Arbeloa.

Así se vería la alineación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras

Centrocampistas: Federico Valverve, Rodri, Arda Güler

Delanteros: Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.