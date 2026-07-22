Así será la camiseta de visitante del Manchester United para la temporada 2026/27

El Manchester United dio a conocer su nueva camiseta visitante para la temporada 2026/27 y eligió mirar hacia su historia para el diseño. La principal novedad es la vuelta del color azul real como base de la indumentaria, una tonalidad que formó parte de la identidad del club desde sus primeros años bajo el nombre de Newton Heath y que volvió a aparecer en distintas camisetas alternativas a lo largo del siglo XX.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Aunque el azul estuvo presente en diferentes diseños recientes, esta versión recupera un tono mucho más intenso, algo que no se veía desde la campaña 2014/15. El lanzamiento también apuesta por la nostalgia con la incorporación del clásico logotipo Trefoil de adidas, un detalle que refuerza el concepto retro de la colección.

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El diseño se completa con un cuello en "V" y puños decorados con vivos rojos y blancos, mientras que las tradicionales tres franjas de adidas recorren las mangas en color rojo. Tanto el pantalón como las medias mantienen el mismo azul predominante para ofrecer una estética uniforme.

Stormzy adelantó el lanzamiento durante la final del Mundial

Durante la final de la Copa del Mundo 2026, el rapero británico Stormzy, reconocido hincha del Manchester United, apareció vistiendo la nueva equipación y compartió imágenes en sus redes sociales.

Poco después, el club confirmó el lanzamiento de manera oficial y puso la camiseta a la venta, cerrando así una campaña de expectativa que había comenzado de forma inesperada durante la cita mundialista.

¿Cuándo debutará la nueva equipación?

El United todavía no confirmó la fecha exacta en la que estrenará su nueva camiseta de visitante. Sin embargo, todo apunta a que podría utilizarla durante la gira de pretemporada, especialmente en alguno de los compromisos que disputará fuera de casa.

Después de iniciar la preparación con la nueva camiseta local, el equipo continuará su calendario con amistosos frente al Rosenborg, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain y el Leeds United. Más adelante, cerrará la pretemporada frente al AC Milan, dirigido actualmente por el exentrenador del club, Ruben Amorim, antes de comenzar oficialmente la Premier League con su visita al Hull City.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Con una fuerte apuesta por la tradición y un diseño que combina historia con elementos modernos, los Red Devils esperan que esta nueva camiseta se convierta en una de las más recordadas por sus aficionados durante la temporada 2026/27.

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