Así sería el once del Real Madrid para la temporada 2026/27 con Cucurella y los nuevos refuerzos

Las elecciones en el Real Madrid ya son pasado. Florentino Pérez fue reelecto y ahora le llegó el momento de cumplir con sus promesas. José Mourinho ya fue anunciado como nuevo DT y, con ello, llegan los pedidos de jugadores.

A principios de mes ya fueron anunciados Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, hace unos días Bernardo Silva y ahora, la que podría decirse la sorpresa del mercado de fichajes hasta el momento, Marc Cucurella. Claro está que con todas estas incorporaciones también habrá salidas; ya tuvimos la despedida de Dani Carvajal, la de David Alaba y se habla de que Mou ya indicó el listado de jugadores que no tendrá en cuenta. Así, de a poco, el recambio en el Merengue va tomando forma.

La posible alineación del Real Madrid para la temporada 2026/27

Denzel Dumfries | NurPhoto/GettyImages

POR: Thibaut Courtois - Es uno de los mejores porteros del mundo y jugará su novena temporada en el Merengue. Los últimos meses de la campaña 2025/26 no fueron los mejores ya que una lesión lo dejó fuera durante varias semanas, lo que llevó a que pudiera aparecer en los últimos partidos de una temporada que ya estaba perdida. Actualmente está disputando la que podría ser su última Copa del Mundo con Bélgica. Tanto en el club, como en su selección, tenerlo bajo los tres palos cambia por completo el ánimo del equipo.

LD: Denzel Dumfries - La salida de Dani Carvajal y David Alaba obligó al Real Madrid a reforzar la defensa, eso sumado a que la temporada de Trent Alexander Arnold no terminó por convencer del todo. Dicho y hecho, el zaguero del Inter de Milán fue una de las primeras incorporaciones en este nuevo mercado de fichajes y, lo más probable, es qu se quede con el puesto del inglés.

DFC: Antonio Rüdiger - Es el delantero por excelencia del club blanco. Se impone como ninguno y disfruta de los duelos individuales, pero especialmente de poner sus propias condiciones ante los delanteros rivales.

DFC: Ibrahima Konaté - Su presencia intimida y a eso se le suma que Eder Militao viene arrastrando muchos problemas físicos que le impiden rendir al máximo nível, por lo que el francés podría tomar ese lugar. El Madrid suma un central preparado para competir desde el primer día.

LI: Marc Cucurella - La sorpresa del mercado hasta ahora. Deja el Chelsea para sumarse a una defensa renovada (casi) de punta a punta y ofrece algo difícil de encontrar. Arranca como lateral, aparece por adentro, se va hasta el campo rival y vuelve a tiempo para cerrar espacios. Da una mano en cualquier parte de la cancha.

MC: Bernardo Silva - Sigue en su prime. Todas sus temporadas dejan motivos para aplaudir y ahora, terminada su etapa en el Manchester City, aterriza en España para aportar partde de una cuota enorme de talento al mediocampo merengue.

MC: Federico Valverde - Es el cerebro del equipo. Su temporada se vio envuelta en medio de una polémica luego de que trascendiera una pelea de vestuario con Aurelien Tchouamení, pero todo indica que el uruguayo seguirá en el equipo.

MC: Jude Bellingham - Otro que tuvo problemas con las lesiones a lo largo de la temporada. Aun así, tiene un diferencial que lo hace ser titular siempre que está disponible. Le gusta ser protagonista y sabe leer las jugadas para encontrar espacios donde nadie los ve, y donde nadie lo espera.

EI: Vinícius Jr. - Vini tiene el respaldo de Pérez y tiene el respaldo del plantel. Es una de las figuras del equipo y también de los que marca la diferencia en el ataque. Puede que no participe en todas las jugadas, aunque cuando aparece lo cambia todo. Marcó 16 goles en la LaLiga en 2025/26.

DC: Kylian Mbappé - Es el goleador que el Madrid necesitaba. El tema con Mbappé pasa más por sus actividades extracurriculares que otra cosa, y son las que lo vieron envuelto en una serie de polémicas en las últimas semanas. De todas maneras, responde en la cancha y eso es lo que importa.

ED: Gonzalo García - Todavía no está escrito qué será de su futuro, con ofertas desde Italia rondando alrededor de su figura. Lo que sí dejó demostrado es que responde cuando le toca jugar y se ganó el derecho de pelear por un lugar en la rotación.

Así se vería la formación del Real Madrid (4-4-2)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella

Mediocampistas: Bernardo Silva, Federico Valverde, Jude Bellingham

Delanteros: Vinícius Jr, Kylian Mbappé, Gonzalo García