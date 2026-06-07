Así sería el once del Real Madrid para la temporada 2026/27 con los fichajes anunciados por Enrique Riquelme

Las elecciones del Real Madrid están a la vuelta de la esquina y el candidato opositor, Enrique Riquelme, sabe que sus propuestas tienen que ser superadoras para batir en los comicios al histórico Florentino Pérez.

Así sería el XI del Real Madrid en la temporada 2026/27

POR: Thibaut Courtois - El portero belga es uno de los más importantes de la historia del Real Madrid y buscará volver a ser importante para el Merengue, tras una campaña donde el club de la capital española terminó en LaLiga con menos goles en contra que el campeón.

LD: Trent Alexander-Arnold - Desde su sector puede dar un pase largo que deja a algún compañero mano a mano con la defensa rival. Ya mostró que, cuando se adelanta, puede inventar asistencias de la nada. El problema aparece cuando le toca retroceder y defender su sector, donde no siempre llega a tiempo ni bien perfilado.

DFC: Antonio Rüdiger - Su agresividad, liderazgo y fortaleza física lo convierten en un defensor ideal para un equipo de élite. Si logra mantenerse sano, sería una pieza clave en la última línea.

DFC: Éder Militão - Cuando está en plenitud física, aporta velocidad, anticipación y potencia. El principal interrogante pasa por su continuidad sin lesiones.

LI: Álvaro Carreras - Con las dudas físicas constantes de Ferland Mendy, Carreras aparece como una alternativa con proyección y continuidad para el lateral izquierdo.

MC: Aurélien Tchouaméni - El francés se consolidó como uno de los mediocampistas más confiables del equipo. Su capacidad para recuperar y cubrir espacios encaja perfectamente en un doble pivote.

MC: Rodri - El campeón de Europa aparece como el gran sueño para ordenar el mediocampo. Su lectura de juego y capacidad para manejar los tiempos serían fundamentales en el nuevo proyecto.

Spain v Serbia -International Friendly | Soccrates Images/GettyImages

MC: Federico Valverde - Por despliegue, sacrificio y versatilidad, representa el futbolista ideal para el Real Madrid. Puede jugar abierto, por dentro o incluso como lateral si el partido lo requiere.

MCO: Jude Bellingham - El inglés podría recuperar protagonismo en una posición más libre detrás del delantero.

DC: Kylian Mbappé - Viene de quedarse con el Pichichi de LaLiga en la temporada pasada y buscará repetir la gesta, aunque deberá resolver su relación con un vestuario que vio con malos ojos los permisos que tuvo en la campaña que acaba de finalizar.

DC: Erling Haaland - Fue el máximo goleador de la última temporada de la Premier League y buscará arrancar su historia en los Mundiales con el pie derecho este verano. Hoy por hoy es el artillero más temible del mundo.

Norway v Switzerland - International Friendly | Stuart Franklin/GettyImages

Así se vería la formación del Real Madrid (4-3-3)

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Eder Militao, Álvaro Carreras

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Rodri, Federico Valverde

Delanteros: Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Erling Haaland.