Para el que disfruta del buen fútbol, este Mundial está siendo una caricia al alma. Las grandes figuras de las selecciones están luciéndose con sus países y, por sobre todo, marcando goles.

Con los octavos de final ya en juego y alguna que otra eliminación sorpresiva en el camino, los equipos se juegan el pase a cuartos y, para evitar dolores de cabeza, buscan el gol como sea. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane son solo algunos de los protagonistas que están disfrutando de la gratificante sensación que genera marcar un gol para tu país.

En este tipo de competiciones lo individual queda de lado, pero al finalizar el torneo se entregan reconocimientos y, entre ellos, la Bota de Oro, que premia al máximo goleador de la Copa del Mundo.

1. Lionel Messi (7 goles)

Lionel Messi, Argentina | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Llega un punto en el que las palabras quedan cortas para describir los logros de Messi. El delantero del Inter Miami cumplió 39 años durante el torneo y, aun así, sigue jugando como si recién comenzara su carrera. Marcó en todos los partidos de Argentina hasta ahora, con hat-trick incluido en el debut contra Argelia, y sueña con conquistar el bicampeonato.

2. Kylian Mbappé (6 goles)

Kylian Mbappe, Francia | Jean Catuffe/GettyImages

Le pisa los talones al argentino; van rotando entre ellos en esa primera posición. El francés lleva seis goles, de los cuales dos marcó en la clasificación a octavos contra Suecia. Quiere repetir el logro luego de haber ganado la Bota de Oro en el Mundial de Qatar 2022, donde Francia fue subcampeona.

3. Erling Haaland (5 goles)

Erling Haaland, Noruega | Masashi Hara/GettyImages

El delantero del Manchester City está cumpliendo un sueño. Junto a una generación de grandes futbolistas logró clasificar a Noruega al Mundial luego de 28 años y, no solo eso, llevarla también a los octavos de final. Haaland marcó por lo menos un tanto en los partidos que disputó y logró el gol que clasificó a su selección a esta instancia, evitando el alargue contra Costa de Marfil.

4. Harry Kane (5 goles)

Harry Kane, Inglaterra | Anadolu/GettyImages

El inglés vive por y para el gol y por eso es tan peligroso que las pelotas lleguen al área, porque está él esperando para lastimar. Lleva cinco goles en la competencia y fue fundamental para la victoria sobre RD Congo en un partido mucho más difícil de lo esperado.

5. Mikel Oyarzabal (4 goles)

Mikel Oyarzabal, España | Katelyn Mulcahy - FIFA/GettyImages

Se podría decir que es la sorpresa de la lista porque, quizá, de España se esperaría otro nombre entre los goleadores. Sin embargo, el delantero de la Real Sociedad lleva cuatro tantos con La Roja y se volvió una pieza clave de los dirigidos por Luis de la Fuente. Las goleadas a Arabia Saudita en fase de grupos y a Austria en dieciseisavos no hubieran sido las mismas sin su presencia.

6. Ousmane Dembélé (4 goles)

Ousmane Dembele, Francia | Eurasia Sport Images/GettyImages

Con los mismos goles que Oyarzabal y que el siguiente de esta lista, aparece otro francés entre los máximos goleadores. Dembélé juega a otro nivel y es, quizá, uno de los delanteros más completos del fútbol porque recorre toda la cancha. Si hay que defender lo hace; si hay que marcar, también (y se nota). El Balón de Oro 2025 es una de las estrellas de una selección que las tiene de sobra.

7. Vinícius Jr. (4 goles)

Vinicius Jr, Brasil | Michael Reaves/GettyImages

No puede hablarse de goleadores sin mencionar a Vini. La figura del Real Madrid y de la selección de Brasil se salió con la suya en el Mundial y se dio el gusto de marcar cuatro goles (hasta ahora) en una Canarinha que, si bien todavía no termina de enamorar, se clasificó a octavos de final y enfrentará a Haaland, por lo que uno de estos dos no seguirá sumando.