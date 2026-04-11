Atalanta vs Juventus: previa, predicciones y alineaciones

Atalanta y Juventus serán los protagonistas de uno de los encuentros más atractivos de la jornada 32 de la Serie A. Dos equipos con aspiraciones europeas se enfrentan este sábado 11 de abril en el New Balance Arena de Bérgamo y hay promesa de espectáculo.

El local llega al encuentro en el 7° lugar con 53 puntos, uno menos que la Roma, club que hoy se estaría quedando con la última plaza a competencias europeas. Tras su dolorosa eliminación en Champions ante el Bayern, acumula dos triunfos consecutivos en el certamen local que lo han vuelto a poner en la pelea.

La Juve, por su parte, sostiene una racha de cinco encuentros sin caídas con tres triunfos y dos empates. Se ubica en la 5° posición y hoy estaría sacando pasaje a la Europa League. Sin embargo, su objetivo es escalar al menos hasta el 4° puesto (clasificatorio a Champions) que hoy ocupa el Como, apenas un punto por encima.

A continuación, toda la info para vivir este gran encuentro con mucho en juego.

Pronóstico SI Fútbol

Este gran duelo entre dos de los equipos más importantes de Italia tiene todos los ingredientes para jugarse con mucha intensidad desde el arranque. Atalanta suele hacerse fuerte en su estadio. Es agreviso en sus planteos, presiona alto y suma gente en ataque, incluso ante rivales de jerarquía. Con la necesidad de sumar de a tres para meterse en la pelea por la Champions, es lógico imaginar que tome la iniciativa y busque imponer condiciones.



De la Juve podemos esperar por un planteo más cuidadoso, intentando no partirse y aprovechar los espacios que deje el rival. Tiene oficio y calidad para golpear, pero su rendimiento como visitante no viene siendo el mejor. Aun así, es un grande del Calcio y no será sencillo doblegarlo para el local.



Pronóstico: Atalanta 2-2 Juventus

¿A qué hora se juega Atalanta vs Juventus?

Ciudad : Bérgamo, Italia

: Bérgamo, Italia Estadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Fecha : sábado 11 de abril de 2026

: sábado 11 de abril de 2026 Hora : 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP Árbitro: Fabio Maresca

Historial de enfrentamientos directos entre Atalanta y Juventus (últimos 5 partidos)

Atalanta : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Juventus: 1

Último partido entre ambos: 05/02/26 - Atalanta 3-0 Juventus (Copa Italia, cuartos de final)

Atalanta BC v Juventus FC - Coppa Italia | Giuseppe Cottini/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atalanta Juventus Lecce 0-3 Atalanta 06/04/26 Juventus 2-0 Genoa 06/04/26 Atalanta 1-0 Hellas Verona 22/03/26 Juventus 1-1 Sassuolo 21/03/26 Bayern Múnich 4-1 Atalanta 18/03/26 Udinese 0-1 Juventus 14/03/26 Inter 1-1 Atalanta 14/03/26 Juventus 4-0 Pisa 07/03/26 Atalanta 1-6 Bayern Múnich 10/03/26 Roma 3-3 Juventus 01/03/2026

¿Cómo ver Atalanta vs Juventus por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atalanta

El conjunto local llega con un panorama claro en cuanto a nombres, aunque con alguna incógnita puntual. Gianluca Scamacca volvió a entrenarse con el grupo durante la semana, pero todavía no está garantizada su presencia desde el arranque. Si no llegara, Nikola Krstovic se perfila como la principal referencia ofensiva.

La única baja confirmada es la de Isak Hien, descartado por lesión. A excepción del central sueco, Palladino podrá contar con la gran mayoría de sus jugadores.

FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | EyesWideOpen/GettyImages

Probable alineación del Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

Últimas noticias de la Juventus

Luciano Spalletti tendrá que hacer algunos ajustes obligados para este partido. Weston McKennie no estará disponible por suspensión, mientras que Mattia Perin está descartado tras salir lesionado ante Genoa. Todo indica que Michele Di Gregorio volverá a estar bajo los tres palos (viene de contener un penal a Aaron Martín en la victoria del último lunes.

En ataque también hay bajas sensibles. Dusan Vlahovic sigue fuera por un problema en el gemelo, dándole una nueva oportunidad a Jonathan David, aunque Spalletti podría apostar tambien por Kenan Yildiz como falso nueve.

FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-GENOA | MARCO BERTORELLO/GettyImages

Probable alineación de la Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Yildiz, Boga; David.