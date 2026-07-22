Atlante vs América: previa, predicciones y alineaciones

Atlante y América se verán las caras en la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, parece que las Águilas saldrán como claras favoritas para llevarse los tres puntos ante los Potros de Hierro, una de las plantillas más modestas del futbol mexicano.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

¿A qué hora se juega el Atlante vs América?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Azteca

: Azteca Fecha : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Hora: 22:00 EE.UU (Este), 20:00 MEX

Historial de últimos enfrentamientos directos entre Atlante y América

Atlante: 0

Empate: 1

América: 4

Últimos 5 partidos

Atlante América Necaxa 2-1 Atlante 16/07/26 Querétaro 0-1 Club América 18/07/26 New Mexico United 3-3 Atlante 1/07/26 LA Galaxy 1-0 Club América 11/07/26 Tepatitlán 2-0 Atlante 26/04/26 Club América 3-3 Pumas 10/05/26 Atlante 2-0 Tepatitlán 23/04/26 Pumas 3-3 Club América 3/05/26 Cancún FC 2-1 Atlante 11/04/26 Atlas 0-1 Club América 25/04/26

¿Cómo ver el Atlante vs América por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/Streaming México Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Disney+ Premium, ESPN, Azteca 7 Estados Unidos TUDN, Vix Premium

Últimas noticias del Atlante

El Atlante hizo oficial la llegada de David Ospina como refuerzo para el torneo Apertura 2026. Los Potros de Hierro ficharon al mítico arquero colombiano, quien llega como agente libre tras desvincularse de Atlético Nacional.

El exjugador del Arsenal y el Napoli llega a uno de los cuadros más modestos de toda la Liga MX y buscará aportar su experiencia a una plantilla llena de jóvenes.

• 3️⃣ Mundiales

• Futbolista con más partidos disputados en la @FCFSeleccionCol 🇨🇴

• Experiencia en Europa 🌍



La leyenda colombiana, @D_Ospina1, ya está en CDMX. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/zDsrOnpsGP — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 21, 2026

David Ospina se perfila para ser el arquero titular de los Potros esta temporada. El mexicano Óscar Jiménez atajó el primer partido, pero todo apunta a que sería relegado al rol de suplente.

Posible alineación del Atlante contra el América (5-2-3): David Ospina; Nico Carrera, Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Walter Portales, Armando Escobar; Eugenio Pizzuto, Martín Fernández; Jhojan Julio, Luis Calzadilla, Luis Puente.

Últimas noticias del América

América sumó su primera victoria del campeonato tras vencer a Gallos Blancos de Querétaro en la primera jornada. Un equipo alternativo del cuadro azulcrema fue capaz de derrotar a los emplumados por la mínima diferencia y en condición de visitante.

La buena noticia para el cuadro dirigido por Guillermo Almada es que para la segunda fecha del certamen podrá contar con el regreso de sus mundialistas: Sebastián Cáceres, Israel Reyes y Brian Rodríguez. Sin embargo, las Águilas seguirán sin tener disponible a Alejandro Zendejas, quien recientemente fue operado.

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La afición azulcrema sigue en espera de que la directive confirme la llegada de refuerzos para este semestre. Hasta el momento, el América no ha registrado grandes altas, ya que solamente se han reportado los regresos de Esteban Lozano, Emilio Lara, Franco Rossano y Miguel Ramírez, quienes estaban cedidos.

Posible alineación del América contra el Atlante (5-2-3): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez, Henry Martín.

Pronóstico SI Futbol

Este será el primer partido oficial entre América y Atlante desde el lejano Clausura 2014. En sus diez enfrentamientos más recientes en la Liga MX, las Águilas suman seis victorias, tres empates y solamente una derrota (en el Apertura 2011, por marcador de 0-1).

A pesar de que el proceso de Almada al frente del América apenas está iniciando, y de que faltan refuerzos para esta temporada, la plantilla del cuadro capitalino es muy superior a la de los Potros.

Atlante 1-3 América

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