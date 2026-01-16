Atlético de Madrid vs Alavés: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Este domingo, el Atlético de Madrid recibe al Deportivo Alavés en el Metropolitano en el marco de la jornada 20 de LaLiga. Un duelo con objetivos muy distintos para cada equipo: el conjunto colchonero busca escalar posiciones en la tabla y romper la estrecha lucha por los puestos altos, mientras que el Alavés intentará sumar para despegar de la zona peligrosa y tomar aire en la clasificación. Con la temporada entrando en su tramo decisivo, ambos conjuntos se juegan puntos vitales de cara a sus metas de curso.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético de Madrid vs Alavés?

Ciudad: Madrid

Fecha: domingo 18 de enero

Horario: 10:15 horas (Estados Unidos), 9:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Metropolitano

¿Cómo se podrá ver el Atlético de Madrid vs Alavés en TV y streaming online?

Pais Canal de TV Streaming online EEUU ESPN Deportes ESPN México Sky Sports Sky HD España DAZN LaLiga DAZN

Últimos cinco partidos

Atlético de Madrid Deportivo Alavés Deportivo 0-1 Atlético de Madrid (13/01/26) Alavés 2-0 Rayo Vallecano (14/01/26) Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid (08/01/26) Villarreal 3-1 Alavés (10/01/26) Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid (04/01/26) Alavés 1-1 Real Oviedo (04/01/26) Girona 0-3 Atlético de Madrid (21/12/25) Osasuna 3-0 Alavés (20/12/25) Atlético Baleares 2-3 Atlético de Madrid (17/12/25) Alavés 1-2 Real Madrid (14/12/25)

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid afronta este compromiso con ambición. El equipo rojiblanco quiere acortar distancias con los puestos de privilegio y superar a rivales directos como el Villarreal y el Real Madrid en la tabla. Tras un inicio irregular, los de Diego Simeone han ido encontrando mejores sensaciones y ahora aspiran a consolidarse entre los primeros puestos. La victoria ante el Alavés sería clave para mantener la presión sobre sus perseguidores y reengancharse a la pelea por Europa e incluso por puestos más altos. El Metropolitano será una vez más un fortín donde el Atleti buscará imponer su ritmo físico, orden táctico y determinación para sumar de tres en tres.

Los del Cholo solo han cedido un empate como locales, el resto han sido todo victorias con un balance de 22 goles a favor y 7 en contra para conseguir un total de 25 puntos.

Los rojiblancos han dejado salir a Raspadori, Gallagher, Javi Galán y Carlos Martín en este mercado de invierno y tienen en la lista de posibles objetivos a dos jugadores del Epanyol: Carlos Romero y Ramón Terrats (El Desmarque).

Últimas noticias del Alavés

Por su parte, el Alavés se presenta en Madrid con la necesidad de sumar cuanto antes puntos que le permitan alejarse de los puestos de descenso. Actualmente en la decimosexta posición, el conjunto vasco sabe que cada jornada cuenta en la lucha por la permanencia. El equipo ha mostrado compromiso y carácter en tramos de la temporada, pero le ha faltado regularidad para sumar con frecuencia. Visitar al Atlético es un desafío enorme, pero el Alavés intentará plantar batalla y arañar lo que pueda para ganar confianza y respirar alejándose de las plazas peligrosas.

En el conjunto vaso el nombre propio es el de Mariano Diaz. El delantero no entra en los planes del cuerpo técnico pero no quiere dejar el club.

Posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Llorente, Cardosa, Giuliano, Baena, Griezmann y Julián Álvarez

Alavés: Raúl Fernández, Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Yusi, Guevara, Suárez, Calebe, Rebbach, Mañas y Toni Martínez

Pronóstico SI

En un choque con claras diferencias de plantilla y dinámica, el Atlético de Madrid parte como favorito para llevarse los tres puntos. Su solidez en casa, la búsqueda de una mejora en la clasificación y el impulso colectivo frente a un Alavés con menos recursos apuntan a un resultado favorable para los locales. El pronóstico para este encuentro es una victoria del Atlético de Madrid por 2-0, mostrando control y eficacia ante un rival que, a pesar de su esfuerzo, podría pagar la diferencia de nivel en este momento de la temporada.

Atlético de Madrid 2-0 Alavés

