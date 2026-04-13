Atlético de Madrid vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Barcelona quieren meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa, pero solo hay lugar para uno y este martes 14 de abril se definirá quién de los dos accede a la siguiente fase. A todo o nada.

Los Colchoneros cuentan con la doble ventaja del resultado tras el 2-0 en la ida y de jugar ante su público. Sin embargo, enfrente tendrá a un rival temible, que en Copa del Rey demostró de lo que es capaz, incluso luego de perder el primer partido por goleada.

Para ambos conjuntos, la Champions es la gran obsesión. El Atlético no ha podido ganarla pese a llegar tres veces a la final (1974, 2014 y 2016) y el Barça ya lleva 11 años sin poder levantarla desde aquella conquista en Berlín 2015. Como se ve, hay muchísimo en juego.

A continuación, toda la información para disfrutar y vivir al máximo este gran duelo copero.

Pronóstico SI Fútbol

El Atlético de Madrid encara una vuelta mucho más exigente, con la necesidad de sostener la ventaja pero ante un rival que lo va a obligar a defender cerca de su arco durante varios tramos. De todas formas, Simeone ha demostrado que su equipo ya no es tan conservador como en otras épocas y que puede responder golpe por golpe. Podemos imaginarlo resistiendo con agresividad en defensa y lastimando en las transiciones.

El Barcelona está obligado a asumir riesgos y salir a buscar el resultado desde el inicio. Tiene calidad de sobra para generar peligro y es muy probable que logre convertir, pero ese planteo también lo expone atrás. En un partido abierto, con ida y vuelta y momentos de dominio repartido, el Atlético parece tener lo necesario para sostener la ventaja obtenida en el Camp Nou.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-2 Barcelona

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Clement Turpin (Francia)

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Barcelona: 2

Último partido entre ambos: 8/4/2026 - Barcelona 0-2 Atlético de Madrid - Champions League, ida cuartos de final

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID | JOSEP LAGO/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Sevilla 2-1 Atlético de Madrid 11/04/26 Barcelona 4-1 Espanyol 11/04/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 08/04/26 Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 08/04/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Real Madrid 3-2 Atlético de Madrid 22/3/2026 Barcelona 1-0 Rayo Vallecano 22/3/2026 Tottenham 3-2 Atlético de Madrid 18/3/2026 Barcelona 7-2 Newcastle 18/3/2026

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN AppViX México Max México España Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Atlético de Madrid

El equipo de Diego Simeone llega a la vuelta con varias dudas importantes, sobre todo en defensa. David Hancko terminó tocado el primer partido y es duda, mientras que José María Giménez tampoco está al cien por ciento. A eso se suman las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios por problemas físicos, además de la suspensión de Marc Pubill. En medio de ese panorama, la posible vuelta del experimentado Jan Oblak sería una buena noticia para el equipo.

Si finalmente no llegan Hancko ni Giménez, todo apunta a que Clément Lenglet tendrá que asumir un rol importante en la zaga. Más allá de las bajas, Simeone cuenta con varios titulares descansados que pueden volver al once, algo que puede marcar la diferencia en un partido de tanta exigencia. “Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Pero tenemos claro que nuestro objetivo es pasar”, aseguró el entrenador argentino.

Atletico de Madrid Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Julián Álvarez

Últimas noticias del Barcelona

“Tenemos que creer que podemos hacerlo y creo que el equipo va en ese camino. En los partidos contra el Atlético solemos ser un equipo mejor", remarcó Hansi Flick en la previa al encuentro. Barcelona encara este partido con confianza en su idea de juego y en la capacidad del equipo para imponerse en un cruce de este nivel.

En cuanto a las novedades, Pau Cubarsí no estará disponible por suspensión, mientras que Raphinha y Andreas Christensen siguen fuera por lesión. Gerard Martín terminó con molestias en el último partido, aunque el cuerpo técnico es optimista con su presencia, También habrá que esperar por la evolución de Marc Bernal, que será evaluado a último momento.

FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSER | THOMAS COEX/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.