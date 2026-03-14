Atlético de Madrid vs Getafe: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid quiere seguir sonriendo en todas las competiciones. LaLiga no es la excepción. El equipo de Diego Simeone recibe al Getafe en el Metropolitano con la intención de sostener su buen momento y mantenerse firme en la pelea por los puestos de arriba.

No será un partido sencillo. El conjunto dirigido por José Bordalás llega en alza, con resultados que le devolvieron confianza y que lo acercaron a sus propios objetivos en la tabla. Con ambos equipos atravesando dinámicas positivas, el duelo promete ser uno de los más interesantes de la jornada 28 de liga.

Pronóstico SI

Aunque es probable que el Cholo no utilice su once habitual y opte por algunas variantes para repartir cargas y dar minutos a futbolistas que regresan de lesión, el momento anímico y deportivo del Atlético invita al optimismo. El equipo llega con confianza y un plantel capaz de sostener el nivel incluso con rotaciones.

Del otro lado, el Getafe atraviesa una buena racha y seguramente planteará un partido incómodo, fiel al estilo competitivo que caracteriza a los equipos de José Bordalás. Aun así, el contexto y la jerarquía del conjunto colchonero en casa inclinan la balanza.

Atlético de Madrid 2-0 Getafe

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Getafe?

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 14 de marzo

: sábado 14 de marzo Hora : 11:15 EE.UU (Este), 10:15 MEX, 16:15 ESP

: 11:15 EE.UU (Este), 10:15 MEX, 16:15 ESP Árbitro :

: VAR:

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Getafe (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Getafe: 1

Único partido entre ambos: 23/11/2025, Getafe 0-1 Atlético de Madrid - Fecha 13, LaLiga

Últimos cinco partidos

Atlético de Madrid Getafe Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/3/2026 Getafe 2-0 Real Betis 8/3/2026 Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad 7/3/2026 Real Madrid 0-1 Getafe 2/3/2026 FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid 3/3/2026 Getafe 0-1 Sevilla 22/2/2026 Real Oviedo 0-1 Atlético de Madrid 28/2/2026 Getafe 2-1 Villarreal 14/2/2026 Atlético de Madrid 4-1 Club Brugge 24/2/2026 Alavés 0-2 Getafe 8/2/2026

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Getafe por televisión y streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

El Atleti llega al duelo ante el Getafe en un momento positivo de la temporada. El equipo dirigido por Simeone viene de un gran triunfo por 5-2 frente al Tottenham Hotspur en la ida de los octavos de final de la Champions League. Esa ventaja le da algo de aire al técnico argentino para administrar cargas y evitar una rotación masiva antes de la revancha en Londres.

Diego Simeone, Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

De todos modos, se esperan algunos cambios en el once. Hay futbolistas que arrastran golpes, como Marcos Llorente, que terminó el último partido con molestias, y otros que podrían tener descanso para recuperarse mejor. También aparece la posibilidad de que sumen minutos jugadores que vienen regresando de lesión o que buscan recuperar ritmo y confianza, como Pablo Barrios o Álex Baena. Además, Simeone suele mover piezas en ataque, por lo que futbolistas como Thiago Almada, Nahuel Molina o José María Giménez podrían tener participación.

Más allá de las rotaciones, el momento del Colchonero es sólido. El equipo encadena cinco victorias en sus últimos seis partidos entre todas las competiciones y en LaLiga suma tres triunfos consecutivos que lo mantienen en la pelea en la parte alta de la tabla. La última victoria fue un 3-2 ante la Real Sociedad en un partido muy intenso. Con ese rendimiento, los de Madrid marchan terceros, igualados en puntos con el Villarreal pero con mejor diferencia de gol.

En medio de ese buen momento, varias de sus figuras atraviesan un gran nivel. Antoine Griezmann confirmó recientemente que seguirá en el club hasta el final de la temporada y volvió a ser determinante en los últimos encuentros, acompañado por el poder ofensivo de Julián Álvarez. Con la Champions bien encaminada y la final de la Copa del Rey en el horizonte, el Atlético busca ahora sostener su regularidad en el campeonato local.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Getafe (4-4-2): Jan Oblak; Matteo Ruggeri, José María Giménez, Robin Le Normand, Nahuel Molina; Nicolás González, Koke, Pablo Barrios, Álex Baena; Thiago Almada, Alexander Sorloth.

Últimas noticias del Getafe

El Getafe llega al duelo frente al Atlético en uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo dirigido por Bordalás encadena una racha muy positiva y atraviesa nueve partidos sin perder en LaLiga, con cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Ese buen momento le permitió alejarse de la zona de descenso y consolidarse en la mitad de la tabla.

La confianza del plantel quedó reflejada en las declaraciones del defensor argentino Zaid Romero, que destacó el buen clima dentro del grupo y el respaldo que recibió desde su llegada. El central remarcó que el equipo afronta el partido como una final y que la clave será repetir el trabajo que vienen mostrando en las últimas semanas. El Getafe llega además impulsado por triunfos importantes, como el reciente 2-0 ante el Real Betis y la histórica victoria frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En cuanto a las ausencias, el equipo no presenta novedades respecto al último partido. Siguen siendo bajas Borja Mayoral, Davinchi, Abu Kamara y Juanmi Jiménez, que continúan fuera de la convocatoria.

Zaid Romero, David Soria, Dakonam Djene, Getafe CF Balompie - LaLiga EA Sports | Flor Tan Jun/GettyImages

Posible alineación del Getafe contra el Atlético de Madrid (5-3-2): David Soria; Juan Iglesias, Zaid Romero, Abdel Abqar, Domingos Duarte, Kiko Femenía; Mauro Arambarri, Djené, Luis Milla; Martín Satriano, Luis Vázquez.

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