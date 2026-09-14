Atlético de Madrid vs Osasuna: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y Osasuna se enfrentarán el próximo miércoles 16 de septiembre, en el Riyadh Air Metropolitano, por el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 2026/27. El conjunto de Diego Simeone llega después de un comienzo irregular en el campeonato y con la necesidad de reaccionar después del duro golpe sufrido en el debut de la UEFA Champions League.

Después de cuatro fechas del torneo español, suma 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota, con siete goles a favor y seis en contra. A esa desproporción deportiva se sumó la caída del miércoles frente al Liverpool, que se impuso por 2-1 en Anfield. Previo al compromiso europeo, el equipo rojiblanco también había sufrido un contundente 3-0 ante el Athletic Club en San Mamés.

El duelo ante Osasuna aparece como una oportunidad para recuperar confianza antes de afrontar uno de los partidos más esperados del calendario: el derbi contra Real Madrid del 20 de septiembre.

🦶🔴⚪️ The starters against Liverpool took advantage of the good weather by walking barefoot on the pitch ahead of training, with Llorente and Pubill the only exceptions.@marca pic.twitter.com/Eg9WEVS9bu — Atletico Universe (@atletiuniverse) September 11, 2026

Pronóstico SI

El análisis favorece al Atlético de Madrid: el modelo proyecta un encuentro cerrado durante buena parte del primer tiempo, con el conjunto rojiblanco teniendo mayor iniciativa y posesión, pero encontrando dificultades para romper una defensa que probablemente se repliegue por momentos. La localía en el Metropolitano aparece como uno de los principales factores diferenciales.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Osasuna

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Osasuna?

Ciudad: Riyadh Air Metropolitano

Riyadh Air Metropolitano Estadio: Madrid

Madrid Fecha: miércoles 16 de septiembre

miércoles 16 de septiembre Hora: 13:00 USA, 11:00 MEX, 19:00 ESP

13:00 USA, 11:00 MEX, 19:00 ESP Árbitro: Por definirse

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid vs Osasuna (últimos cinco enfrentamientos)

Atlético de Madrid: 3

Empates: 0

Osasuna: 2

Último partido entre ambos: 12/05/2026 - Osasuna 1-2 Atlético de Madrid - LaLiga 2025/26, Jornada 36

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Osasuna Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid 13/09/2026 Osasuna 0-2 RCD Espanyol 12/09/2026 Liverpool 2-1 Atlético de Madrid 09/09/2026 Alavés 5-2 Osasuna 06/09/2026 Athletic 3-0 Atlético de Madrid 05/09/2026 Osasuna 1-0 Getafe 31/08/2026 Sevilla 1-3 Atlético de Madrid 29/08/2026 Celta de Vigo 1-2 Osasuna 27/08/2026 Atlético de Madrid 2-2 Villarreal 23/08/2026 Osasuna 0-0 Levante 24/08/2026

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Osasuna por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Atlético de Madrid

Más allá del resultado en Inglaterra y de la victoria en San Sebastián, el Atlético todavía busca encontrar regularidad en este comienzo de temporada. Simeone continúa ajustando piezas y deberá gestionar además el desgaste de una plantel que acaba de afrontar un compromiso de máxima exigencia en Europa.

Para este partido, el entrenador argentino recupera a Robin Le Normand, quien ya cumplió su sanción en LaLiga, mientras que Jonathan David sigue ganando protagonismo después de haber debutado con el equipo en Anfield. La principal baja continúa siendo Alexander Sorloth, que permanece en recuperación por una lesión muscular.

Tampoco estará disponible por lesión Pablo Barrios, que ya fue baja en la última jornada de LaLiga.

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Hjulmand, Koke, Baena; Julián Álvarez, Lookman.

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Carl Recine/GettyImages

Últimas noticias de Osasuna

Luis Miguel Ramis no prevé modificar en exceso el equipo de Osasuna para visitar al Atlético de Madrid. El entrenador confía en la base que viene utilizando y apuesta por mantener un equilibrio entre solidez y capacidad ofensiva, por lo que no contempla un cambio drástico en las bandas. La intención es presentar el once que considere más competitivo sin castigar a los futbolistas por errores puntuales.

Una de las novedades podría ser Romain Del Castillo, quien fue incluido en la convocatoria ante el Espanyol y tiene muchas posibilidades de sumar sus primeros minutos. El técnico también destacó la adaptación de Rockson, incorporado recientemente para reforzar una posición que quedó debilitada tras la baja de Jorge Herrando.

Posible alineación del Osasuna (4-3-3): Herrera; Arguibide, Boyomo/Yeboah, Catena, Bretones; Iker Muñoz/Torró, Moncayola, Rubén García; Dubasin/Del Castillo, Budimir, Raúl Moro/Kike Barja.

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