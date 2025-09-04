Atlético Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Liga F
La Liga F trae consigo todas las emociones que los fanáticos necesitan. Ya en la segunda jornada, uno de los partidos más esperados por el público se dará: el derbi. El Atlético Madrid recibirá al Real Madrid en un encuentro que tendrá todos los condimentos.
A continuación todo lo que tenes que saber sobre el partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino?
Ciudad: Madrid, España
Fecha: viernes 5 de septiembre
Horario: 14.00 (USA), 12.00 (MEX), 20.00 (ESP)
Estadio: Centro Deportivo Alcalá de Henares
¿Cómo se podrá ver el Atlético Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar +. Para el resto del mundo no habrá televisación oficial.
Últimos cinco partidos del Atlético Madrid Femenino
Rival
Resultado
Competición
Espanyol
5-0 V
Liga F
Benfica
2-2 E
Amistoso
Inter de Milán
5-2 D
Amistoso
Newcastle United
2-0 V
Amistoso
Barcelona
2-0 D
Copa de la Reina
Últimos cinco partidos del Real Madrid Femenino
Rival
Resultado
Competición
EDF Logroño
2-2 E
Liga F
Bayern Múnich
4-2 D
Amistoso
FC Unión Berlín
3-1 V
Amistoso
Valencia
2-2 E
Liga F
UD Tenerife
1-1 E
Liga F
Últimas noticias del Atlético Madrid Femenino
El Atlético Madrid comenzó con el pie derecho esta temporada de LaLiga F. Con un contundente triunfo, es uno de los cuatro equipos que sumó de a tres y busca estirar la racha al segundo encuentro. Sin embargo, tendrá su primer gran desafío de la temporada: el derbi madrileño.
Últimas noticias del Real Madrid Femenino
Por el lado del Real Madrid, comenzó con un empate su temporada pero buscarán revertir la situación con el objetivo de poder mejorar lo realizado el año anterior. Su gran objetivo es el de competirle de igual a igual a su eterno rival. Y el encuentro contra el Atlético parece ser el primer paso ideal.
Posibles alineaciones
Atlético Madrid: Gallardo; Lloris, Lauren, Pérez, Medina; Boe Risa, García; Portales, Fiamma, Jensen; Sarriegi.
Real Madrid: Frohms; Sheila, Lakrar, Méndez, Hoolmgard; Weir, Dorado, Angeldahi; Navarro, Caicedo, Del Castillo.
Pronóstico SI
Atlético Madrid Fem 2-2 Real Madrid Fem
