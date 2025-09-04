Atlético Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la Liga F

La Liga F trae consigo todas las emociones que los fanáticos necesitan. Ya en la segunda jornada, uno de los partidos más esperados por el público se dará: el derbi. El Atlético Madrid recibirá al Real Madrid en un encuentro que tendrá todos los condimentos.

A continuación todo lo que tenes que saber sobre el partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Atlético Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: viernes 5 de septiembre

Horario: 14.00 (USA), 12.00 (MEX), 20.00 (ESP)

Estadio: Centro Deportivo Alcalá de Henares

¿Cómo se podrá ver el Atlético Madrid Femenino vs Real Madrid Femenino en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar +. Para el resto del mundo no habrá televisación oficial.

Últimos cinco partidos del Atlético Madrid Femenino

Rival Resultado Competición Espanyol 5-0 V Liga F Benfica 2-2 E Amistoso Inter de Milán 5-2 D Amistoso Newcastle United 2-0 V Amistoso Barcelona 2-0 D Copa de la Reina

Últimos cinco partidos del Real Madrid Femenino

Rival Resultado Competición EDF Logroño 2-2 E Liga F Bayern Múnich 4-2 D Amistoso FC Unión Berlín 3-1 V Amistoso Valencia 2-2 E Liga F UD Tenerife 1-1 E Liga F

Últimas noticias del Atlético Madrid Femenino

Atletico de Madrid v Real Madrid - Liga F | Diego Souto/GettyImages

El Atlético Madrid comenzó con el pie derecho esta temporada de LaLiga F. Con un contundente triunfo, es uno de los cuatro equipos que sumó de a tres y busca estirar la racha al segundo encuentro. Sin embargo, tendrá su primer gran desafío de la temporada: el derbi madrileño.

Últimas noticias del Real Madrid Femenino

FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso Friendly | Alexander Hassenstein/GettyImages

Por el lado del Real Madrid, comenzó con un empate su temporada pero buscarán revertir la situación con el objetivo de poder mejorar lo realizado el año anterior. Su gran objetivo es el de competirle de igual a igual a su eterno rival. Y el encuentro contra el Atlético parece ser el primer paso ideal.

Posibles alineaciones

Atlético Madrid: Gallardo; Lloris, Lauren, Pérez, Medina; Boe Risa, García; Portales, Fiamma, Jensen; Sarriegi.

Real Madrid: Frohms; Sheila, Lakrar, Méndez, Hoolmgard; Weir, Dorado, Angeldahi; Navarro, Caicedo, Del Castillo.

Pronóstico SI

Atlético Madrid Fem 2-2 Real Madrid Fem

