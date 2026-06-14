Austria vs Jordania: previa, predicciones y alineaciones

Bombos y platillos para Austria y Jordania, que tendrán su debut mundialista. Los europeos vuelven a la Copa del Mundo luego de 28 años de ausencia y los asiáticos participarán por primera vez en el torneo. Las dos selecciones sueñan en grande y quieren superar la fase de grupos. El tiempo (y los partidos) dirán. Por lo pronto, toca salir al campo de juego y luchar por quedarse con tres puntos muy necesarios.

Pronóstico SI Fútbol

No será fácil para Jordania hacerle frente a una selección de Austria que, aunque no viene aceitada en Mundiales, sí llega con un invicto de cinco partidos bajo el brazo y con la alegría de haber vuelto a la competencia después de tantos años.

Los asiáticos, por su parte, no llegan conformes por lo que se vio en los amistosos previos al debut y no consiguen una victoria desde diciembre. Por eso, la jerarquía de los jugadores austríacos debería prevalecer en este partido.

Austria 3-1 Jordania

¿A qué hora se juega Austria vs Jordania?

Ciudad : California, Estados Unidos

: California, Estados Unidos Estadio : Levi's Stadium

: Levi's Stadium Fecha : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio Hora : 00:00 EE.UU (Este), 22:00 (16 de junio) MEX, 06:00 ESP

: 00:00 EE.UU (Este), 22:00 (16 de junio) MEX, 06:00 ESP Arbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre Austria y Jordania

Austria : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Jordania: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estos equipos se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Austria Jordania Austria 1-0 Túnez 1/6/2026 Colombia 2-0 Jordania 7/6/2026 Austria 1-0 Corea del Sur 31/3/2026 Suiza 4-1 Jordania 31/5/2026 Austria 5-1 Ghana 27/3/2026 Jordania 2-2 Nigeria 31/3/2026 Austria 1-1 Bosnia Herzegovina 18/11/2025 Jordania 2-2 Costa Rica 27/3/2026 Chipre 0-2 Austria 15/11/2025 Jordania 2-3 Marruecos 18/12/2025

¿Cómo ver Austria vs Jordania por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, Telemundo Network, Telemundo App, FOX One, FS1 México ViX España DAZN Mundial

Últimas noticias de Austria

Ralf Rangnick, Austria | DeFodi Images/GettyImages

Austria llega al Mundial con una idea trabajada desde hace años bajo el mando de Ralf Rangnick. El equipo europeo apuesta por la presión y un funcionamiento que ya conocen de memoria jugadores de nombres mayúsculos como ser David Alaba del Real Madrid, Konrad Laimer del Bayern Múnich, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

La baja que golpeó la previa fue la de Christoph Baumgartner. El mediapunta del Leipzig sufrió un desgarro en el muslo derecho durante la entrada en calor del amistoso contra Túnez el 1 de junio. Rangnick decidió no convocar un reemplazante y jugará el Mundial con 25 futbolistas.

Justamente en ese partido, el único de la previa copera, Das Team venció 1 a 0 a los tunecinos con gol de Sabitzer, asistido por Stefan Posch e incluso con un jugador menos durante toda la segunda parte, el equipo pudo aguantar el resultado y cerrar la preparación con un triunfo.

Posible alineación de Austria contra Jordania (4-2-3-1): Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic.

Últimas noticias de Jordania

Jamal Sellami, Jordania | Meg McLaughlin/GettyImages

Jordania llega a su primer Mundial después de un camino que vale la pena resaltar en las Eliminatorias de Asia. En la segunda ronda ganó su grupo por encima de Arabia Saudita, Tayikistán y Pakistán y en la tercera fase, terminó segundo en una zona con Corea del Sur, Irak, Omán, Palestina y Kuwait, con 16 puntos y clasificación asegurada sin pasar por el repechaje.

La preparación, por otro lado, no fue color de rosas. Primero cayó 4 a 1 frente a Suiza y hace pocos días perdió 2 a 0 contra Colombia en San Diego. En los dos partidos, el equipo de Jamal Sellami mostró problemas defensivos cuando el rival atacó con un numero elevado de futbolistas, aunque se mostró más seguro en el ataque.

El DT valoró el intento y remarcó que el equipo terminó sin lesionados antes del debut. "El cuerpo técnico está trabajando para mejorar el rendimiento del equipo durante la siguiente fase, con el fin de alcanzar el nivel de preparación requerido", expresó. Jordania sabe que parte desde un lugar de "menos favorito" en el Grupo J, aunque buscará competir de igual a igual contra el resto de sus compañeros de zona.

Posible alineación de Jordania contra Austria (4-3-3): Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi, Mohammad Abu Zraiq.