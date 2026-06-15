¿Bajo qué escenarios Brasil podría jugar en México está Copa del Mundo?

Si bien no fue una sorpresa, Brasil no fue capaz de ganarle a Marruecos en su debut en la Copa del Mundo. Incluso da la impresión de que el cuadro que comanda Carlo Ancelotti estuvo en condiciones de ser derrotado. Esto complicada de forma importante las opciones del cinco veces campeón del mundo de ser líder de su grupo.

Está claro que el colocarse o no en la cima de su sector dependerá en gran medida de sí mismos. Sin embargo, en caso de no hacerlo deberán cambiar los planes dentro y fuera de la cancha, pues de ser así, deberá salir de Estados Unidos para jugar en tierras mexicanas, hecho que celebran en el territorio nacional.

🚨🇧🇷 ¡BRASIL PODRÍA JUGAR EN MÉXICO! 🇲🇽



✍Brasil tiene posibilidades de disputar los 16vos de final en Monterrey si termina en el 2° lugar del Grupo C, donde se enfrentaría al ganador del Grupo F



💪Por ahora, Brasil marcha 3° de su grupo tras empatar ante Marruecos en su debut… pic.twitter.com/UiUne1YcOS — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) June 14, 2026

Si Brasil se cuele en el segundo puesto de su grupo, entonces se medirá al líder del grupo F. La lógica indica que dicho puesto está destinado para los Países Bajos, sin embargo, el mismo en este momento está en manos del representativo de Suecia.

Dicho cotejo ha de ser por la ronda de 32 y se jugará en el Estadio Monterrey, hogar de los Rayados, mismos que abrió actividad en el torneo justo la noche de este domingo con la goleada sueca de 5-1 sobre Túnez.

Around FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

El segundo escenario bajo el cual puede jugar en México es si el equipo de Ancelotti queda tercero. Siendo el caso, el cruce sería en contra del líder del grupo A, y si es la selección mexicana, entonces el cotejo entre ambas naciones, un clásico de los mundiales, se llevaría a cabo en el mítica Estadio Ciudad de México.

Está claro que este segundo caso hipotético es mucho más lejano y hasta irreal que el primero. Sin embargo, con el empate de Brasil ante Marruecos y el triunfo de Escocia, hoy la posibilidad se ha abierto de la nada.