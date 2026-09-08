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Sports Illustrated

Trofeo Kopa 2026: la lista de candidatos al Mejor Jugador Joven del mundo

El octavo ganador del Trofeo Kopa al Mejor Jugador Joven será coronado en octubre
Estefanía Ramos|
69th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris
69th Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In Paris | Kristy Sparow - UEFA/GettyImages

Este martes la revista France Football ha desvelado la lista completa de nominados al Trofeo Kopa 2026, en la que Lamine Yamal, del Barcelona, opta a ganar el galardón por tercera temporada consecutiva.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador sub-21 del mundo, se entrega anualmente desde 2018, salvo en 2020, cuando la ceremonia se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi, Jude Bellingham y Yamal, dos veces ganador, se han llevado a casa este prestigioso galardón.

Quizá como era de esperar, Yamal aspira a conseguir su tercer trofeo de forma consecutiva. Sus 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos con el Barcelona durante la temporada 2025/26 contribuyeron a que el equipo de Hansi Flick se alzara con el título de LaLiga y es casi seguro que le valdrán un puesto entre los primeros puestos de la clasificación del Balón de Oro en la ceremonia final del 26 de octubre.

Lamine Yamal
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - La Liga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Junto a Yamal, figura en la lista de candidatos su compañero tanto en el club como en la selección, el defensa central Pau Cubarsí, que aspira a mejorar el séptimo puesto de la temporada pasada y confía en lograrlo tras haber ganado LaLiga con el Barcelona y el Mundial con España. En este último torneo, fue galardonado con el Premio FIFA al Mejor Jugador Joven.

El nuevo fichaje del Real Madrid, Yan Diomande, se ha ganado un puesto en la lista de candidatos tras una temporada vertiginosa que culminó con su traspaso al Bernabéu, mientras que también hay un hueco para Ayyoub Bouaddi, fichaje del Manchester City por 111 millones de dólares.

Warren Zaïre-Emery, del París Saint-Germain, es un habitual en estas listas de candidatos, tras haber quedado empatado en octava posición en 2024, pero hay muchas caras nuevas que compiten por el premio por primera vez en sus incipientes carreras.

Warren Zaire-Emery
Warren Zaïre-Emery, Paris Saint-Germain | Eurasia Sport Images/GettyImages

Lennart Karl, del Bayern Múnich, e Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, representan a la Bundesliga, mientras que Junior Kroupi, del Bournemouth, y Johan Manzambi, del Aston Villa, representan a la Premier League. Kerim Alajbegović, de la Juventus, completa la lista de finalistas.

En 2025 se creó, por primera vez en la historia, el premio en categoría femenina. La joya del Barcelona y de la selección española, Vicky López, se llevó a casa el galardón inaugural.

Vicky López, al igual que Yamal, vuelve a ser candidata al premio en esta edición, donde se enfrentará a su compañera de equipo Clara Serrajordi, a Veerle Buurman, del Chelsea, a Felicia Schröder, del Real Madrid, y a Lily Yohannes, del OL Lyon.

Lista completa de nominados al Trofeo Kopa 2026

Jugador

Club

Kerim Alajbegović

RB Salzburg/Juventus

Ayyoub Bouaddi

Lille/Manchester City

Pau Cubarsí

FC Barcelona

Yan Diomande

Real Madrid

Lennart Karl

Bayern Múnich

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Lamine Yamal

FC Barcelona

Johan Manzambi

Aston Villa

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Warren Zaïre-Emery

PSG

Lista completa de candidatas al Trofeo Kopa Femenino 2026

Jugadora

Club

Veerle Buurman

Chelsea

Vicky López

Barcelona

Felicia Schröder

BK Häcken/Real Madrid

Clara Serrajordi

Barcelona

Lily Yohannes

OL Lyonnes

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Published | Modified
Estefanía Ramos
ESTEFANÍA RAMOS

Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.

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