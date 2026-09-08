Trofeo Kopa 2026: la lista de candidatos al Mejor Jugador Joven del mundo
Este martes la revista France Football ha desvelado la lista completa de nominados al Trofeo Kopa 2026, en la que Lamine Yamal, del Barcelona, opta a ganar el galardón por tercera temporada consecutiva.
Este artículo fue publicado originalmente en SI FC
El Trofeo Kopa, que se otorga al mejor jugador sub-21 del mundo, se entrega anualmente desde 2018, salvo en 2020, cuando la ceremonia se canceló debido a la pandemia de COVID-19. Kylian Mbappé, Matthijs de Ligt, Pedri, Gavi, Jude Bellingham y Yamal, dos veces ganador, se han llevado a casa este prestigioso galardón.
Quizá como era de esperar, Yamal aspira a conseguir su tercer trofeo de forma consecutiva. Sus 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos con el Barcelona durante la temporada 2025/26 contribuyeron a que el equipo de Hansi Flick se alzara con el título de LaLiga y es casi seguro que le valdrán un puesto entre los primeros puestos de la clasificación del Balón de Oro en la ceremonia final del 26 de octubre.
Junto a Yamal, figura en la lista de candidatos su compañero tanto en el club como en la selección, el defensa central Pau Cubarsí, que aspira a mejorar el séptimo puesto de la temporada pasada y confía en lograrlo tras haber ganado LaLiga con el Barcelona y el Mundial con España. En este último torneo, fue galardonado con el Premio FIFA al Mejor Jugador Joven.
El nuevo fichaje del Real Madrid, Yan Diomande, se ha ganado un puesto en la lista de candidatos tras una temporada vertiginosa que culminó con su traspaso al Bernabéu, mientras que también hay un hueco para Ayyoub Bouaddi, fichaje del Manchester City por 111 millones de dólares.
Warren Zaïre-Emery, del París Saint-Germain, es un habitual en estas listas de candidatos, tras haber quedado empatado en octava posición en 2024, pero hay muchas caras nuevas que compiten por el premio por primera vez en sus incipientes carreras.
Lennart Karl, del Bayern Múnich, e Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, representan a la Bundesliga, mientras que Junior Kroupi, del Bournemouth, y Johan Manzambi, del Aston Villa, representan a la Premier League. Kerim Alajbegović, de la Juventus, completa la lista de finalistas.
En 2025 se creó, por primera vez en la historia, el premio en categoría femenina. La joya del Barcelona y de la selección española, Vicky López, se llevó a casa el galardón inaugural.
Vicky López, al igual que Yamal, vuelve a ser candidata al premio en esta edición, donde se enfrentará a su compañera de equipo Clara Serrajordi, a Veerle Buurman, del Chelsea, a Felicia Schröder, del Real Madrid, y a Lily Yohannes, del OL Lyon.
Lista completa de nominados al Trofeo Kopa 2026
Jugador
Club
Kerim Alajbegović
RB Salzburg/Juventus
Ayyoub Bouaddi
Lille/Manchester City
Pau Cubarsí
FC Barcelona
Yan Diomande
Real Madrid
Lennart Karl
Bayern Múnich
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Lamine Yamal
FC Barcelona
Johan Manzambi
Aston Villa
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Warren Zaïre-Emery
PSG
Lista completa de candidatas al Trofeo Kopa Femenino 2026
Jugadora
Club
Veerle Buurman
Chelsea
Vicky López
Barcelona
Felicia Schröder
BK Häcken/Real Madrid
Clara Serrajordi
Barcelona
Lily Yohannes
OL Lyonnes
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Periodista, leonesa afincada en Madrid. Desde que tengo uso de razón el fútbol despertó emociones muy fuertes en mí y tuve la suerte de convertir mi pasión en mi profesión.