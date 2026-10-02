Barcelona femenino vs Real Madrid femenino: previa, predicciones y alineaciones

¡Llegó el momento del Clásico de la Liga F! El Barcelona y el Real Madrid se enfrentarán este domingo en el Camp Nou por la fecha 6 del campeonato local. Las catalanas marchan primeras con puntaje perfecto, y las merengues las escoltan con 13 puntos. Los dos equipos vienen de disputar la segunda jornada de la Champions League, donde las culés golearon 6-0 a la Roma y las dirigidas por Pau Quesada empataron 1-1 contra el Manchester City.

A continuación, todo lo que tenes que saber para el partido de este fin de semana.

Pronóstico SI Fútbol

El invicto del Madrid podría jugarle a favor para intentar cambiar una estadística que le resulta muy desfavorable, con cinco derrotas consecutivas contra las culés. El Barça, por su parte, ganó todos sus partidos oficiales de la temporada y juegan en el Camp Nou. Podría haber goles de ambos lados, pero las locales no tienen la intención de ceder el resultado.

Barcelona 4-2 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Real Madrid Femenino?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Camp Nou

: Camp Nou Fecha : domingo 4 de octubre

: domingo 4 de octubre Hora : 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 17:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 17:00 ESP Arbitro: María Gloria Planes Terol

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona Femenino y el Real Madrid Femenino (últimos cinco partidos)

Barcelona : 5

: 5 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 0

Último partido entre ambos: 2/4/2026 - Barcelona 6-0 Real Madrid - Champions League, cuartos de final (vuelta)

Últimos 5 partidos

Barcelona Real Madrid Roma 0-6 Barcelona 30/9/2026 Manchester City 1-1 Real Madrid 1/10/2026 Logroño 0-2 Barcelona 26/9/2026 Real Sociedad 3-5 Real Madrid 26/9/2026 Barcelona 5-2 Paris FC 23/9/2026 Real Madrid 1-1 PSG 22/9/2026 Alavés Gloriosas 0-6 Barcelona 18/9/2026 Real Madrid 3-1 Valencia 19/9/2026 Barcelona 4-2 Atlético de Madrid 12/9/2026 Deportivo RC 0-2 Real Madrid 11/9/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Real Madrid femenino por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Ewa Pajor, Barcelona | Insidefoto/GettyImages

El Barça lleva siete victorias en sus siete partidos oficiales, 32 goles a favor y cuatro en contra entre la Liga F y la Champions. Caroline Graham Hansen, Claudia Pina y Ewa Pajor encabezan la producción ofensiva con 17 tantos entre las tres. Pina acumula siete goles y cuatro asistencias, Graham Hansen registra seis y nueve, y Pajor suma cuatro y siete.

El conjunto dirigido por Pere Romeu viene de golear 6-0 a la Roma como visitante en la segunda jornada de la Champions. El DT celebró el rendimiento de sus futbolistas y también la recuperación de integrantes del plantel. "Es importantísimo sumar efectivos. Es un meritazo el mes de septiembre y, a la espera de Vicky (López), Kika (Nazareth) y Laia (Aleixandri), ya empezamos a ser nosotras, y eso nos enorgullece mucho", dijo.

Romeu anticipó lo que espera de sus jugadoras en el clásico este domingo. "No es una novedad jugar en el Camp Nou, lo sentimos como parte de casa. Será un partido bonito. Tendremos que sacar una versión top para llevarnos los tres puntos", afirmó.

Posible alineación del Barcelona contra el Real Madrid (4-3-3): Cata Coll; Sydney Schertenleib, Martina Fernández, Irene Paredes, Esmee Brugts; Aïcha Serrajordi, Patri Guijarro, Claudia Pina; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Kerolin Nicoli

Últimas noticias del Real Madrid

Linda Caicedo, Real Madrid | DARREN STAPLES/GettyImages

El Madrid llega a Barcelona después de empatar 1-1 como visitante contra el City por la Champions. Linda Caicedo abrió el marcador a los 29 minutos y Bunny Shaw igualó a los 51. La colombiana disputó 84 minutos y alcanzó su segundo gol en esta edición del torneo europeo, después de convertir ante el Ajax en la fase previa.

Las dirigidas por Pau Quesada tuvieron chances de llevarse la victoria y terminaron el encuentro con una acción polémica. Silvia Cristóbal mandó la pelota a la red en el minuto 89, pero la árbitra había detenido el juego instantes antes luego de chocar con una futbolista citizen. "No entiendo el motivo del arbitraje, es una jugada que tiene que intervenir el VAR, que para eso está. Es una jugada que debe seguir, no nos ha dado una explicación. Ha sido un golazo, ha sido una pena que nos hayan quitado el de la victoria. Hay que asumirlo y seguir trabajando", expresó Cristóbal.

Quesada también manifestó su enojo por la determinación arbitral en Inglaterra. "Esto no lo he visto en mi vida. Esto no es Champions, esto es otra cosa", dijo.

Posible alineación del Real Madrid contra el Barcelona (4-4-3): Merle Frohms; Eva Navarro, Maëlle Lakrar, Jonna Andersson, Sara Cristóbal; Elisa, Arianna Caruso, Andreia Jacinto; Athenea del Castillo, Linda Caicedo, Anne Schröder

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