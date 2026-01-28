Barcelona vs Copenhague: previa, predicciones y alineaciones

Esta noche se disputará la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26. El FC Barcelona recibe al Copenhague con el único objetivo de ganar para poder acabar esta fase dentro del Top 8.

Después de siete compromisos el conjunto blaugrana es noveno de la clasificación general con 13 puntos con cuatro triunfos, un empate y dos derrotas. Mientras que, el cuadro danés estaría eliminado en el lugar vigésimo sexto con ocho unidades producto de dos triunfos, dos empates y tres derrotas. Con ocho puntos, tienen los mismos que la zona de playoff, aunque sus posibilidades de acabar entre los 24 mejores son esas.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy importante para el cuadro culé en sus aspiraciones por avanzar a la siguiente ronda en la mejor posición posible.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Copenhague?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 23:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 23:00 ESP Árbitro: Benoît Bastien (FRA)

Benoît Bastien (FRA) VAR: Bram Van Driessche (BEL)

Spotify Camp Nou | Alex Caparros/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona vs Copenhague

Barcelona : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Copenhague: 0

Último partido entre ambos: 02/11/10 - FC Barcelona 1-1 Copenhague - UCL Jornada 4

Últimos 5 partidos

Barcelona Copenhague Barcelona 3-0 Real Oviedo 25/01/26 Copenhague 3-2 Boldklubben 23/01/26 Slavia Praga 2-4 Barcelona 21/01/26 Copenhague 1-1 Napoli 20/01/26 Real Sociedad 2-1 Barcelona 18/01/26 Sturm 4-4 Copenhague 14/01/26 Racing 0-2 Barcelona 15/01/26 Copenhague 2-0 Esbjerg 13/12/25 Barcelona 3-2 Real Madrid 11/01/26 Villarreal 2-3 Copenhague 10/12/25

¿Cómo ver el Barcelona vs Copenhague por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+ y DAZN USA México TNT Sports, HBO Max, TNT Go España Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Últimas noticias de Barcelona

Con la goleada 3-0 en casa sobre el Real Oviedo, el conjunto culé se mantiene como líder del campeonato español a solo una unidad del Real Madrid.

El equipo azulgrana afrontará este partido sin dos hombres clave en el centro del campo. Por un lado, Pedri se encuentra lesionado, el canario sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha en el partido frente al Slavia de Praga la semana pasada y estará un mes fuera de los terrenos de juego. Tampoco podrá jugar Frenkie de Jong, en este caso por sanción tras ver la tarjeta amarilla ante el equipo checo.

Los que sí estarán son Lamine Yamal, que no jugó la semana pasada por sanción, y Raphinha, que descansó frente al Oviedo tras haber sufrido previamente unas molestias.

V I C T O R Y pic.twitter.com/XiYVDzV9Ym — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2026

Posible alineación de Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, García, Gerard Martín, Alejandro Balde; Marc Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphina y Robert Lewandowski

Últimas noticias de Copenhague

El conjunto danés sostuvo un compromiso amistoso frente al Sturm el pasado fin de semana donde ganó 3-2. En la liga danesa se encuentra en el quinto sitio a 12 unidades alejado del puntero Aarhus GF que tiene 40 puntos tras 18 fechas.

La liga en Dinamarca no se juega desde el pasado mes de diciembre por el parón invernal. Su último partido oficial fue la semana pasada en Champions frente al Napoli.

Para este partido el técnico Jacob Neestrup no podrá contar Thomas Delaney, que e sbaja por sanción, ni con los lesionados Magnus Mattsson y Rodrigo Huescas.

Posible alineación de Copenhague (4-3-3): Kotarski; Meling, Pereira, Suzuki, López; Elyounoussi, Madsen, Delaney, Achouri; Daðason y Cornelius.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto blaugrana se quiere meter entre los mejores ocho equipos de la fase regular y llegar en la mejor posición posible a las rondas de eliminación, por lo que en casa tratará de quedarse con las tres unidades para asegurarse un mejor puesto ante un equipo que está prácticamente eliminado y no depende de sí mismo para avanzar.

Barcelona 3-1 Copenhague

