Barcelona vs Espanyo: previa, predicciones y alineaciones

Con la sangre en el ojo después de lo que fue la dura derrota en casa ante el Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League, Barcelona se medirá ante Espanyol en el derbi catalan correspondiente a la jornada 31 de La Liga.

El conjunto de Hans Flick llega como puntero al clásico, siete puntos por delante del Real Madrid. Un triunfo lo acercaría un paso más al título liguero, pero deberá tener cuidado de no perder el foco pensando en la revancha ante los colchoneros tres días más tarde.

Los Periquitos, por su parte, se encuentra en la mitad de la tabla, con el objetivo de permanencia prácticamente sellado y a seis puntos del sexto lugar que otorga una plaza en la próxima Conference League.

A continuación, toda la info para vivir de la mejor manera este apasionante derbi.

Pronóstico SI Fútbol

Victoria blaugrana

Todo hace imaginar que el Barcelona impondrá un claro dominio desde el inicio, asumiendo el control de la pelota y jugando la mayor parte del tiempo en campo rival. Más allá del desgaste europeo reciente, en La Liga viene mostrando una versión mucho más sólida, sobre todo en casa, donde ganó los 15 partidos que jugó.

De Espanyol se puede esperar que apueste por un bloque bajo, tratando de resistir y salir rápido cuando recupere. Sus problemas como visitante (no gana desde la jornada 17 en esa condición) y la dificultad para sostener resultados ante rivales de mayor jerarquía podrían pesar. Barcelona no debería tener mayores inconvenientes para quedarse con un nuevo derbi, aunque su mayor desafío pasa por pensar en este partido y no en el que viene en el Metropolitano.

Pronóstico: Barcelona 2-0 Espanyol

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Espanyol?

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Spotify Camp Nou

: Spotify Camp Nou Fecha : sábado 11 de abril

: sábado 11 de abril Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Espanyol (últimos cinco partidos)

Barcelona : 4

: 4 Empate : 1

: 1 Espanyol: 0

Último partido entre ambos: 3/1/2026 - Espanyol 0-2 Barcelona - LaLiga, fecha 18

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Atlético de Madrid 8/4/2026 Betis 0-0 Espanyol 4/4/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 4/4/2026 Espanyol 1-2 Getafe 21/3/26 Barcelona 1-0 Rayo Vallecano 22/3/2026 Mallorca 2-1 Espanyol 15/3/26 Barcelona 7-2 Newcastle 18/3/2026 Espanyol 1-1 Oviedo 9/3/26 Barcelona 5-2 Sevilla 15/3/2026 Elche 2-2 Espanyol 1/3/26

¿Cómo ver el Barcelona vs Espanyol por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

El club presentó una queja formal ante la UEFA tras la polémica arbitral en la derrota frente al Atlético de Madrid por Champions. La dirigencia encabezada por Joan Laporta denunció una “actuación contraria a la normativa” y pidió una investigación, además de acceso a los audios del VAR. La jugada que desató el conflicto fue una mano dentro del área que no fue sancionada ni revisada, algo que generó un fuerte malestar puertas adentro y que todavía resuena en la previa del derbi.

En lo estrictamente futbolístico, Pedri no estará disponible por molestias musculares y todo apunta a que Gavi podría volver a la titularidad tras varios meses. Frenkie de Jong tiene chances de reaparecer, aunque no está garantizado, mientras que Raphinha y Andreas Christensen siguen descartados. Marc Bernal también es duda. Se esperan varios cambios respecto al último partido, con Ronald Araujo, Alejandro Balde, Fermín López y Ferran Torres como posibles ingresos desde el arranque.

Fc Barcelona V Atletico De Madrid - Uefa Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-3-3): Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araujo, Alejandro Balde; Eric García, Gavi; Lamine Yamal, Fermín, Dani Olmo; Ferrán Torres.

Últimas noticias del Espanyol

El conjunto visitante recupera a Pere Milla tras cumplir su sanción, pero no podrá contar con Clemens Riedel, suspendido. Javi Puado continúa fuera por una lesión de larga data.

Más allá de estas bajas, no se esperan grandes modificaciones en el equipo que viene de empatar sin goles ante el Betis. Fernando Calero aparece como el principal candidato a reemplazar a Riedel en defensa, en un once que buscará mantener orden y solidez en un escenario complicado como el Camp Nou.

RCD Espanyol de Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Espanyol (4-4-2): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Ngonge, Gonzalez, Milla, Lozano, Dolan; Fernandez