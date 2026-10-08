Barcelona vs Getafe: previa, predicciones y alineaciones

¡Vuelve LaLiga! Después de dos semanas de descanso, el Barcelona hará su regreso a las canchas por el torneo español y recibirá al Getafe por la fecha 8. Los dirigidos por Hansi Flick marchan primeros en la tabla, con puntaje perfecto luego de siete jornadas y un invicto de 10 partidos entre todas las competiciones. Contra los Azulones buscarán extender su gran momento y quedarse con los tres puntos en el Camp Nou.

A continuación, todo lo que tenes que saber de cara al partido en Barcelona.

Pronóstico SI Fútbol

Los culés tienen todo servido para celebrar otra vez. Vienen ganando, convierten con facilidad y van a jugar en casa contra un equipo que apenas pudo ganar un partido de los últimos cinco. Eso no quiere decir que los Azulones no van a intentar llevar el partido a su terreno y hacer que cada avance cueste, pero es difícil imaginar al Barça dejando puntos en el camino. De todas formas, habrá que ver como vuelven los jugadores de sus respectivas selecciones.

Barcelona 3-0 Getafe

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Getafe?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Camp Nou

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Barcelona y el Getafe (últimos cinco partidos)

Barcelona: 4

4 Empates : 1

: 1 Getafe: 0

Último partido entre ambos: 25/4/2026 - Getafe 0-2 Barcelona - Fecha 32, LaLiga 2025/26

Últimos 5 partidos

Barcelona Getafe Sevilla 1-3 Barcelona 19/9/2026 Getafe 1-0 Málaga 20/9/2026 Barcelona 7-2 Racing de Santander 16/9/2026 Real Betis 1-0 Getafe 17/9/2026 Levante 2-4 Barcelona 13/9/2026 Getafe 1-1 RC Deportivo 13/9/2026 Barcelona 5-1 Feyenoord 9/9/2026 Getafe 1-1 Celta de Vigo 7/9/2026 Valencia 0-5 Barcelona 6/9/2026 Osasuna 1-0 Getafe 31/8/2026

¿Cómo ver el Barcelona vs Getafe por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Barcelona

Hansi Flick, Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

El Barça retomó los entrenamientos este lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con pocos futbolistas del primer equipo a disposición del DT debido a la ventana internacional. Frenkie de Jong dio otro paso en su recuperación y trabajó sobre el césped de manera individual, al igual que Joan García y Raphinha. Eric García, en cambio, se ejercitó junto al grupo luego de abandonar la concentración de España por molestias en una rodilla.

La situación Raphinha, de todas formas, es positiva. El brasileño regresó antes de tiempo de la concentración de su selección por molestias en el muslo derecho, pero las pruebas descartaron una lesión de gravedad. Los estudios detectaron un edema muscular que requiere entre siete y diez días de recuperación, por lo que estará disponible para recibir al Getafe. Flick va a tener que decidir si lo utiliza o lo reserva teniendo en cuenta que durante octubre los culés enfrentarán al Galatasaray y al PSG por la Champions League y al Real Madrid por LaLiga.

Joan Garcia está encaminado a volver a la titularidad luego del edema óseo que sufrió en la rodilla derecha contra el Racing de Santander. De Jong, por su parte, sigue con su puesta a punto después de no haber disputado ningún partido durante este curso. Andreas Christensen necesitará al menos cuatro semanas más para recuperarse de una rotura en el recto anterior del cuádriceps izquierdo y Roony Bardghji tampoco va a estar disponible.

El técnico espera contar con todos los internacionales disponibles ya este jueves.

Posible alineación del Barcelona contra el Getafe (4-3-3): Joan García; Xavi Espart, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Rodri, Pedri, Fermín; Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Karim Adeyemi.

Últimas noticias del Getafe

Jose Bordalas, Getafe | Denis Doyle/GettyImages

El Getafe comenzó la preparación para su visita al Camp Nou con el regreso de Kiko Femenía, que volvió a entrenarse junto a sus compañeros después de perderse las últimas tres fechas por una lesión muscular. No obstante, Andrés García apunta a conservar su lugar como lateral derecho este sábado debido al poco tiempo de trabajo que va a tener Femenía antes del partido.

El equipo de José Bordalás llegará a Cataluña después de derrotar 1-0 al Málaga con un gol de Iván Azón en el minuto 85, resultado que cortó una racha de cuatro partidos sin victorias. En sus últimos cinco compromisos registró un triunfo, dos empates y dos derrotas, con cinco goles convertidos y cuatro recibidos. Por otra parte, durante el parón conoció a su rival para la primera ronda de la Copa del Rey: visitará a la UB Lebrijana entre el 27 y el 29 de octubre.

Mientras, el club está negociando el fichaje de Dani Carvajal como agente libre, aunque aún tiene que llegar a un acuerdo con LaLiga debido al límite salarial.

Posible alineación del Getafe contra el Barcelona (5-3-2): David Soria; Johan Mujica, Zaid Romero, Nemanja Gudelj, Djené, Andres García; Martín Satriano, Mario Martín, Ramón Terrats; Enes Ünal, Iván Azón

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