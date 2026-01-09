Barcelona vs Real Madrid: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El King Abdullah Sports City de Jeddah se viste de gala este domingo para albergar, por tercera temporada consecutiva, una final de la Supercopa de España protagonizada por los dos colosos del fútbol mundial.
El FC Barcelona, que llega tras una exhibición futbolística en semifinales, busca revalidar el título ante un Real Madrid que sobrevivió a un derbi extenuante. Es el duelo entre el líder y el escolta de LaLiga, un choque que trasciende fronteras y define el primer gran trofeo del 2026.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Real Madrid?
- Ciudad: Jeddah, Arabia Saudita
- Fecha: domingo 11 de enero
- Horario: 14:00 (hora de EE.UU. ET), 13:00 horas (México), 20:00 horas (España)
- Estadio: King Abdullah Sports City Stadium
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Real Madrid en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Deportes, ABC
ESPN App, ABC App
México
Sky Sports
Sky+
España
Movistar
Movistar+, LaLiga TV
Últimos cinco partidos
FC Barcelona
Real Madrid
FC Barcelona 5-0 Athletic Club
Atlético de Madrid 1-2 Real Madrid
Espanyol 0-2 FC Barcelona
Real Madrid 5-1 Real Betis
Villarreal 0-2 FC Barcelona
Real Madrid 2-0 Sevilla
Guadalajara 0-2 FC Barcelona
Talavera 2-3 Real Madrid
FC Barcelona 2-0 Osasuna
Alavés 1-2 Real Madrid
¿Cómo llegan Real Madrid y Barcelona a la final?
- Barcelona: Los culés llegan con la moral por las nubes tras aplastar al Athletic Club con un contundente 5-0 en la semifinal disputada el miércoles. Fue una demostración de poderío ofensivo que sirvió de aviso para su eterno rival.
- Real Madrid: El conjunto merengue tuvo un camino más espinoso. Disputaron la semifinal 24 horas después que el Barça, el jueves, y tuvieron que emplearse a fondo para vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un derbi intenso y desgastante.
Últimas noticias del Barcelona
El equipo de Hansi Flick vive un momento dulce. Líderes de LaLiga con 49 puntos y una racha de cinco victorias consecutivas, el Barça ha encontrado un equilibrio perfecto.
El factor descanso es clave: llegarán con un día más de recuperación que el Madrid. En la semifinal, la alineación mostró variantes interesantes, con Eric García en el medio y una línea ofensiva dinámica donde Raphinha y Ferran Torres brillaron. La profundidad de la plantilla permite a Flick mantener la intensidad los 90 minutos.
Últimas noticias del Real Madrid
El Real Madrid, segundo en la tabla con 45 puntos, llega herido en lo físico pero fortalecido en lo anímico. Eliminar al Atlético siempre es un inyección de moral. Sin embargo, Xabi Alonso deberá gestionar el cansancio acumulado tras el esfuerzo del jueves.
Los blancos buscarán venganza de la final del año pasado (donde cayeron 5-2, según narrativa) y repetir el éxito de 2024. La clave estará en si su defensa puede contener el vendaval blaugrana y aprovechar la velocidad de Vinícius y Mbappé a la contra.
Posibles alineaciones
Barcelona (4-2-3-1)
Flick podría repetir el esquema que destrozó al Athletic, confiando en la solidez de Cubarsí atrás y la magia de Pedri (P. Gonzalez) en la creación.
- Portero: Joan García
- Defensas: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García (o Íñigo Martínez), Alejandro Balde
- Centrocampistas: Pedri, Frenkie de Jong
- Mediapuntas: Lamine Yamal, Raphinha, Fermín López
- Delantero: Ferran Torres
Real Madrid (4-3-1-2)
Se espera el once de gala, con la duda de si Ancelotti refrescará el medio campo.
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Álvaro Carreras, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Federico Valverde
- Centrocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Rodrygo
- Delanteros: Vinicius Jr, Gonzalo García.
Pronóstico SI
El Barcelona llega más fresco, con más gol y con la confianza de haber resuelto su semifinal por la vía rápida. El Madrid tiene el gen competitivo de las finales, pero el desgaste del derbi y la diferencia de 24 horas de descanso pueden ser determinantes en un partido de alto ritmo. Se espera un Clásico con goles, donde el Barça imponga su físico en la segunda parte.
Barcelona 3-1 Real Madrid
