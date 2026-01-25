Barcelona vs Real Oviedo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El FC Barcelona dejó escapar una ventaja importante sobre el Real Madrid y ahora apenas lo supera por un punto en la tabla de LaLiga. Este fin de semana, los blaugranas tendrán una oportunidad inmejorable para sumar tres puntos cuando reciban al Real Oviedo, uno de los equipos más modestos del campeonato, en el Camp Nou.
A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo entre el Barcelona y el Oviedo: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, últimas noticias y pronóstico del encuentro.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Real Oviedo?
Ciudad: Cataluña, España
Fecha: martes 20 de enero
Horario: 10:15 horas (ET), 9:15 horas (México), 17:15 horas (España)
Estadio: Spotify Camp Nou
¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Oviedo en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
ESPN Deportes
FUBO Sports, ESPN Select
México
-
DAZN
España
-
DAZN
Últimos cinco partidos
Barcelona
Real Oviedo
Osasuna 3-2 Real Oviedo
Real Sociedad 2-1 FC Barcelona
Real Oviedo 1-1 Real Betis
Racing de Santander 0-2 FC Barcelona
Deportivo Alavés 1-1 Real Oviedo
FC Barcelona 3-2 Real Madrid
Real Oviedo 0-0 Celta de Vigo
FC Barcelona 5-0 Athletic Club
Sevilla FC 4-0 Real Oviedo
Últimas noticias del Barcelona
El Barcelona afrontará este encuentro condicionado por varias ausencias de peso. Hansi Flick no dispondrá de Christensen ni de Gavi, y se mantiene la duda sobre Ferran Torres tras su lesión muscular a mitad de semana. A esto se añade la baja de Marc Ter Stegen, quien salió de la institución cedido al Girona hasta el cierre de la campaña.
La buena noticia para el conjunto catalán es que podrán contar de vuelta con Raphinha. El delantero brasileño, que suma 11 goles y cinco asistencias esta temporada, se perdió el partido contra la Real Sociedad el pasado fin de semana.
Últimas noticias del Real Oviedo
El Real Oviedo atraviesa un momento crítico: es último de la tabla general con apenas 13 puntos en 20 partidos, tras sumar siete empates, once derrotas y solo dos victorias. El pasado fin de semana, los Carbayones cayeron 3-2 ante Osasuna.
Tras el encuentro, Guillermo Almada, técnico del equipo, aseguró que la derrota fue injusta y que su equipo mereció más, además de criticar al arbitraje por un penalti no señalado. El estratega uruguayo buscará su primer triunfo al frente del club cuando enfrente al Barcelona.
Hay que seguir por este camino. Merecimos otra cosa, es doloroso, pero jugando así tendremos más opciones de ganar. Hay que levantar la cabeza, lamernos las heridas y tratar de buscar las cosas buenas, corrigiendo las malasGuillermo Almada
Posibles alineaciones
Barcelona
Portero: Joan García
Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde
Media: Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo
Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski
Real Oviedo
Portero: Aarón Escandell
Defensa: Lucas Ahijado, Oier Luengo, David Costas, Rahim Alhassane
Media: Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira
Delanteros: Federico Viñas, Alberto Reina
Pronóstico SI
A pesar del reciente tropiezo ante la Real Sociedad por 2-1, el conjunto blaulgrana se ha mostrado intratable cuando juega de local en el Spotify Camp Nou. En contraste, el Real Oviedo atraviesa un momento muy delicado, hundido en el vigésimo puesto de la clasificación y con la urgencia de abandonar la zona de descenso.
Barcelona 3-0 Real Oviedo
Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.