Sports Illustrated

Barcelona vs Real Oviedo: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los blaugranas buscarán recuperarse tras la derrota ante la Real Sociedad la jornada pasada
Uriel Salmerón García|
Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El FC Barcelona dejó escapar una ventaja importante sobre el Real Madrid y ahora apenas lo supera por un punto en la tabla de LaLiga. Este fin de semana, los blaugranas tendrán una oportunidad inmejorable para sumar tres puntos cuando reciban al Real Oviedo, uno de los equipos más modestos del campeonato, en el Camp Nou.

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo entre el Barcelona y el Oviedo: cómo y dónde ver, horario, probables alineaciones, últimas noticias y pronóstico del encuentro.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Barcelona vs Real Oviedo?

Ciudad: Cataluña, España

Fecha: martes 20 de enero

Horario: 10:15 horas (ET), 9:15 horas (México), 17:15 horas (España)

Estadio: Spotify Camp Nou

¿Cómo se podrá ver el Barcelona vs Oviedo en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

ESPN Deportes

FUBO Sports, ESPN Select

México

-

DAZN

España

-

DAZN

Últimos cinco partidos

Barcelona

Real Oviedo

Osasuna 3-2 Real Oviedo
17/1/2026

Real Sociedad 2-1 FC Barcelona
18/1/2026

Real Oviedo 1-1 Real Betis
10/1/2026

Racing de Santander 0-2 FC Barcelona
15/1/2026

Deportivo Alavés 1-1 Real Oviedo
4/1/2026

FC Barcelona 3-2 Real Madrid
11/1/2026

Real Oviedo 0-0 Celta de Vigo
20/12/2025

FC Barcelona 5-0 Athletic Club
7/1/2026

Sevilla FC 4-0 Real Oviedo
14/12/2025

Últimas noticias del Barcelona

El Barcelona afrontará este encuentro condicionado por varias ausencias de peso. Hansi Flick no dispondrá de Christensen ni de Gavi, y se mantiene la duda sobre Ferran Torres tras su lesión muscular a mitad de semana. A esto se añade la baja de Marc Ter Stegen, quien salió de la institución cedido al Girona hasta el cierre de la campaña.

La buena noticia para el conjunto catalán es que podrán contar de vuelta con Raphinha. El delantero brasileño, que suma 11 goles y cinco asistencias esta temporada, se perdió el partido contra la Real Sociedad el pasado fin de semana.

Real Racing Club De Santander V Fc Barcelona - Copa Del Rey Round Of 16
Real Racing Club De Santander V Fc Barcelona - Copa Del Rey Round Of 16 | Europa Press Sports/GettyImages

Últimas noticias del Real Oviedo

El Real Oviedo atraviesa un momento crítico: es último de la tabla general con apenas 13 puntos en 20 partidos, tras sumar siete empates, once derrotas y solo dos victorias. El pasado fin de semana, los Carbayones cayeron 3-2 ante Osasuna.

Tras el encuentro, Guillermo Almada, técnico del equipo, aseguró que la derrota fue injusta y que su equipo mereció más, además de criticar al arbitraje por un penalti no señalado. El estratega uruguayo buscará su primer triunfo al frente del club cuando enfrente al Barcelona.

Hay que seguir por este camino. Merecimos otra cosa, es doloroso, pero jugando así tendremos más opciones de ganar. Hay que levantar la cabeza, lamernos las heridas y tratar de buscar las cosas buenas, corrigiendo las malas
Guillermo Almada
Jorge Guillermo Almada Alves
Real Oviedo v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Posibles alineaciones

Barcelona

Portero: Joan García

Defensa: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde

Media: Marc Casadó, Pedri, Dani Olmo

Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski

Real Oviedo

Portero: Aarón Escandell

Defensa: Lucas Ahijado, Oier Luengo, David Costas, Rahim Alhassane

Media: Haissem Hassan, Kwasi Sibo, Santiago Colombatto, Ilyas Chaira

Delanteros: Federico Viñas, Alberto Reina

Pronóstico SI

A pesar del reciente tropiezo ante la Real Sociedad por 2-1, el conjunto blaulgrana se ha mostrado intratable cuando juega de local en el Spotify Camp Nou. En contraste, el Real Oviedo atraviesa un momento muy delicado, hundido en el vigésimo puesto de la clasificación y con la urgencia de abandonar la zona de descenso.

Barcelona 3-0 Real Oviedo

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA

Published | Modified
Uriel Salmerón García
URIEL SALMERÓN GARCÍA

Redactor y escritor chilango. Entusiasta del futbol, la literatura y el periodismo narrativo. Ha colaborado para medios como Diario AS México, Futbol Total, Sopitas.com, Nexos, Pie de Página, entre otros.

Home/Futbol