La pelea por minutos en el Barcelona no da tregua y Roony Bardghji no lo dejó pasar. El sueco admitió que su participación en el equipo no lo conforma y le trasladó al entrenador Hansi Flick su deseo de desenvolverse en un rol más importante dentro de la rotación.

En su primera temporada en Cataluña, el atacante de 20 años suma 22 apariciones en todas las competiciones, con 615 minutos en total. Dentro de ese recorrido, registró únicamente cuatro titularidades en LaLiga y tres en torneos de copa.

"No estoy 100% feliz", afirmó Bardghji en diálogo con SVT Sport. Luego agregó que mantiene la calma pese a su pensamiento sobre lo que puede aportar. "Tengo paciencia, aunque siento que podría haber jugado más", sostuvo.

A la vez, el futbolista valoró el nivel de sus compañeros y la competencia interna que se genera con ellos, varios con largo recorrido en la élite. "Respeto a quienes llevan tiempo en el equipo. Sé lo que puedo dar y confío en mis condiciones", expresó.

🚨 Roony Bardghji: "The truth is that so far I have had little playing time. I have patience but, honestly, I think I deserve to play more." [via @sport] 🎙️ pic.twitter.com/GKWpQR8r76 — barcacentre (@barcacentre) March 26, 2026

Al momento de su llegada, Bardghji se encontraba en plena recuperación de una lesión importante y transitaba el tramo final de su vínculo con Copenhague. Ese mix hizo que su fichaje no sea tan elevado y se acerque a los dos millones de euros.

De todos modos, el extremo despertaba interés en varios clubes importantes de Europa. Sus cuatro temporadas en el primer equipo danés lo habían posicionado como uno de los jóvenes con mayor proyección a nivel internacional.

El tema es que la oportunidad de representar al club de sus sueños se encontró con un obstáculo. Su posición natural es la banda derecha, sector en el que compite con Lamine Yamal, figura asentada en el primer nivel pese a su corta edad. Bardghji quedó como alternativa en ese puesto y ese rol no alcanza para sus aspiraciones.

La lesión muscular de Raphinha, que lo dejará fuera por más de un mes, abre una puerta en el frente de ataque. Con esa ausencia, el sueco gana un lugar en la consideración de Flick, aunque el sector izquierdo también tiene varias opciones. Marcus Rashford, cedido desde el Manchester United, junto a Dani Olmo, Fermín López y Ferran Torres, cuentan con mayor participación en esa zona.

Raphinha, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El tramo final de la temporada pondrá a prueba su paciencia. Su continuidad en el plantel quedará bajo evaluación una vez terminado el calendario. Una cesión aparece como una alternativa posible, aunque una transferencia definitiva tampoco queda descartada ante la competencia interna que enfrenta.