Bastoni está cada vez más lejos del Barcelona tras la firme postura del Inter

Luego de varias semanas en las que se especuló sobre el interés del FC Barcelona por Alessandro Bastoni, desde el entorno del Inter de Milán aseguran que no hubo contactos oficiales entre clubes y que, por ahora, todo se limita a movimientos indirectos con el círculo del futbolista.

En ese contexto, las versiones sobre una oferta cercana a los 50 millones de euros no solo fueron descartadas, sino que puertas adentro del conjunto italiano las consideran alejadas de la realidad del valor de mercado actual del defensor. Desde la directiva italiana pretenden una base de, al menos, 60/70 millones de euros para entablar una posible negociación.

🚨🇮🇹 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: FC Barcelona have SUBMITTED a €45M bid for Alessandro Bastoni.



Inter will only consider offers exceeding €60M for the Italian defender.



[@topskillsportuk] pic.twitter.com/tsLx2amM9f — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) April 8, 2026

El precio está muy por encima de lo que se habla

La postura del Inter es clara, cualquier negociación partiría de cifras bastante más elevadas a las propuestas por la institución catalán. Con contrato vigente hasta 2028, aunque el club no pretender desprenderse del jugador, entiende que este mercado podría ser una oportunidad, siempre y cuando sea el propio Bastoni quien decida adelantar su salida. En esa misma línea, la operación solo avanzaría concretamente con números que equiparen su valor deportivo dentro del equipo.

Sin embargo, hasta el momento, el defensor no dio indicios de querer irrumpir su continuidad en el Nerazzurri y genera espectativas inciertas sobre su futuro; el interés del Barcelona lo seduce desde lo deportivo, especialmente por la posibilidad de competir por los máximos estandartes europeos, pero también evalúa continuar en Italia y consolidarse como referente del equipo a corto plazo.

Alessandro Bastoni of FC Internazionale in action during the | Nicolò Campo/GettyImages

Desde el blaugrana analizan distintas variantes para encarar un eventual acuerdo económico. Una de ellas incluye la posibilidad de incorporar jugadores en la negociación para reducir el costo total del traspaso, debido a las dificultades financieras que atraviesa el club en la presente temporada y que complican la posibilidad de asumir un gasto total fuera de su presupuesto. Las supuestas ofertas iniciales del Barça rondaron alrededor de los 45-50 millones, cifras alejadas de las pretenciones italianas.

Sin embargo, ese escenario todavía está en etapa de maduración y no hay nombres definidos ni avances concretos entre las dirigencias, y cualquier movimiento dependerá también del consentimiento de los futbolistas involucrados en la negociación, por lo que por ahora el Barcelona apunta principalmente a conseguir el visto bueno de Bastoni y proyectar a partir de esa base.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES