Bellingham rompe récords y sigue haciendo historia con Inglaterra

La selección de Inglaterra quedó a un paso de asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras su debut victorioso ante Croacia, aunque la jornada también dejó una marca histórica para Jude Bellingham: a los 22 años y 359 días, el volante se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar las 50 apariciones con el combinado inglés, superando un registro que hasta ahora pertenecía a Wayne Rooney.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

El mediocampista volvió a ser determinante en el triunfo por 4-2 sobre los croatas. Marcó el tercer gol de su equipo con una acción individual y su actuación terminó de disipar las dudas que habían surgido antes del torneo sobre su lugar en el once titular de Thomas Tuchel.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: Jude Bellingham is the youngest player ever to reach 50 caps with England. pic.twitter.com/wgEHQY4QJC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2026

Un récord de precocidad

Bellingham debutó con la camiseta inglesa en 2020, cuando tenía apenas 17 años y 136 días, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en hacerlo. Desde entonces, se transformó en una pieza fija de la selección y ya disputó cuatro grandes torneos internacionales.

Además, con su presencia en esta Copa del Mundo pasó a ser el futbolista europeo más joven en participar en cuatro competiciones importantes a nivel de selecciones, adelantando incluso al alemán Jamal Musiala.

Los jugadores más jóvenes en llegar a 50 partidos con Inglaterra

Jugador Edad Jude Bellingham 22 años y 359 días Wayne Rooney 23 años y 159 días Michael Owen 23 años y 179 días Raheem Sterling 24 años y 180 días Bukayo Saka 24 años y 285 días

Su continuidad en el seleccionado permite imaginar que seguirá escalando posiciones en las estadísticas históricas. Actualmente, solo diez futbolistas ingleses lograron superar la barrera de los 100 encuentros internacionales, mientras que el récord absoluto continúa siendo de Peter Shilton con 125 presencias.

Jordan Henderson llegó a definir a Bellingham como un jugador con "factor X" y esa capacidad para asumir responsabilidades parece diferenciarlo de varias generaciones anteriores de futbolistas ingleses.

England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Aunque su influencia en el juego es indiscutible, todavía tiene margen para mejorar sus registros ofensivos. Antes del encuentro frente a Ghana acumulaba siete tantos en 49 partidos, una cifra aceptable para un mediocampista, aunque todavía distante de otros referentes históricos de Inglaterra.

Los mediocampistas con más goles en Inglaterra

Jugador Goles Partidos Promedio Bobby Charlton 49 106 0,46 Frank Lampard 29 106 0,27 David Platt 27 62 0,44 Bryan Robson 26 90 0,29 Steven Gerrard 21 114 0,18 Paul Gascoigne 10 57 0,18 Jude Bellingham 7 49 0,14

Bellingham parece encaminado a seguir tirando abajo barreras, sin embargo, el gran objetivo continúa siendo ayudar a que los Three Lions vuelvan a conquistar un título mundial y terminen con una espera que ya supera los 60 años.

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