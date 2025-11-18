Benzema abre la puerta a volver al Real Madrid: “A Florentino no le puedo decir no”

Karim Benzema es, sin lugar a dudas, uno de los mejores delanteros en la historia del Real Madrid. El ariete francés defendió la camiseta blanca durante 14 temporadas, en las que conquistó 25 títulos, entre ellos cinco Champions League y cuatro Ligas.Recientemente, en una entrevista concedida al Diario AS, el “Gato” dejó varias declaraciones destacadas. Entre ellas, abrió la puerta a no renovar su contrato con el Al-Ittihad saudí y quedar como agente libre el próximo mes de junio.



Preguntado directamente por su futuro y, en concreto, por la posibilidad de regresar al Real Madrid —club del que se marchó en junio de 2023—, el delantero de 37 años dio una respuesta que desató la ilusión entre la afición madridista.



¿Para qué? (regresaría). (Florentino Pérez) es una persona a la que nunca puedo decir que no. Florentino es especial. Karim Benzema

El exdelantero merengue tuvo grandes elogios para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.“Es el líder. Hace un trabajo formidable, trae a jugadores que no pensabas que iban a llegar. Lo que hace con el equipo, con el club… Es el mejor”.

Si Florentino está ahí todavía puede ser, puede ser. Hablo con él y puede ser. Soy madridista. Lo siento dentro. Madrid sigue siendo mi ciudad, me siento madridista y madrileño. A ver qué pasa. Si está él… Karim Benzema

A lo largo de la entrevista, el delantero francés afirmó que le gusta la actual versión del Real Madrid, bajo las órdenes de Xabi Alonso, y que las críticas que recibe el equipo blanco en la presente temporada se deben a que "es el mejor equipo del mundo" y "se habla mucho".

Karim Benzema jugó un total de 648 partidos oficiales con el Real Madrid, en los que consiguió anotar 354 goles y 155 asistencias. ¿Vivirá una segunda época con los merengues?