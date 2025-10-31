Los mejores delanteros en la historia del Real Madrid - rankeados

Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la historia del Real Madrid, después de haber conseguido 450 goles en nueve temporadas con la camiseta blanca. Su llegada al equipo merengue cambió por completo a la institución.

No es que antes de Ronaldo el Real Madrid no era grande, sino que después de la llegada del portugués la diferencia en títulos y conquistas del club con respecto a sus contrarios fue realmente significativa.

Pero no solo el portugués es parte de la historia merengue. Hay otros grandes delanteros que pasaron por el Madrid y dejaron una huella en este equipo. En Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 mejores delanteros en la historia de la institución blanca.

15. Iván Zamorano

Zamorano disputó cuatro temporadas con el Madrid | -/GettyImages

El delantero chileno fue eficaz y consiguió deslumbrar en su etapa en el conjunto blanco, desde 1992 hasta 1996. Anotó 101 goles en 173 compromisos disputados, que fueron claves para ganar una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, el internacional con Chile ganó el pichichi en una temporada.

14. José Martínez "Pirri"

Aunque comenzó su carrera como centrocampista, su capacidad para definir y sus goles lo movieron de posición. Estuvo en el conjunto merengue desde 1964 hasta 1980, coleccionando 10 Ligas y una Copa de Europa. Anotó 172 tantos con el club merengue.

13. Juanito

Sus goles maravillaron al mundo madridista por 10 años. Su entrega, pasión y carisma le dieron una posición privilegiada entre los ídolos merengues. Estuvo desde 1977 hasta 1987 con la camiseta blanca, siendo fundamental en los triunfos de su equipo. Ganó 2 Copas de la UEFA, 5 Ligas y 2 Copas del Rey en su etapa como merengue.

12. Fernando Morientes

Fernando Morientes dejó su huella en el Madrid | Getty Images/GettyImages

"El Moro", como se le conocía, dejó brillantes actuaciones con el Real Madrid, aunque no siempre gozó de ser titular, sobre todo por compartir generación con Raúl, otro delantero histórico del equipo. Estuvo desde 1997 hasta 2005, aunque fue prestado en una temporada al Mónaco. Fue clave para ganar 3 Champions League, 2 Ligas y 1 Copa Intercontinental.

11. Amancio Amaro

Le apodaban el "Brujo", por sus dotes para anotar en jugadas casi imposibles. Fue un delantero laureado, que cargó al equipo y marcó 155 goles y ganó la sexta Copa de Europa del club, además de 9 Ligas. Estuvo en la institución desde 1962 hasta 1976.

10. Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario no pudo ganar la Champions League | Etsuo Hara/GettyImages

Fue otro de los grandes fichajes de Florentino Pérez en la década de los 2000. Aunque su etapa en el club fue corta, sus éxitos en la cancha fueron notables y demostró que es uno de los mejores delanteros de la historia. Logró 104 goles en 177 partidos. Ganó 1 Liga, 1 Copa Intercontinental y 1 Supercopa de España.

9. Carlos Santillana

Fue un delantero temible, que duró 17 temporadas en la casa blanca, siendo fundamental con sus goles. Es muy querido por los aficionados blancos, por su entrega y sacrificio durante su etapa en el Madrid. Brilló con el club, marcando 290 goles en 645 partidos y ganando 9 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Copas de la UEFA. Su fuerte era el juego aéreo.

8. Emilio Butragueño

Emilio Butragueño sigue trabajando en el Real Madrid | AFP7/GettyImages

Es un ícono del Real Madrid y uno de los personajes más queridos por la afición. Estuvo desde 1984 hasta 1995 vistiendo la camiseta blanca y dejó su huella con dos Copas de la UEFA y seis Ligas. Todavía es parte del club y tiene gran relevancia en la directiva.

7. Hugo Sánchez

Sánchez brilló con el Real Madrid | Getty Images/GettyImages

Para muchos, el mejor mexicano de la historia. Fue todo un ícono para los merengues, anotando164 goles en 240 partidos oficiales. Sus acrobacias para convertir goles todavía son recordadas en el Santiago Bernabéu. Ganó 5 Ligas y fue en varias ocasiones el máximo goleador de la competición.

6. Francisco Gento

Gracias a sus goles, el Madrid levantó 6 Copas de Europa, en una de las etapas más prolíficas del club. Estuvo con la camiseta merengue desde 1953 hasta 1971, para ganar además 12 Ligas. Tenía mucha potencia física y la aprovechaba en los balones aéreos.

5. Karim Benzema

Karim Benzema ahora juega en Arabia Saudita | Anadolu/GettyImages

Estuvo en el club desde 2009 hasta 2023, siendo clave en los triunfos y conquistas del Madrid, en una de las mejores épocas del club. Se entendió a la perfección con Cristiano Ronaldo. Anotó 354 goles y ganó 5 Champions League y 4 Ligas, y se llevó el Balón de Oro en 2022.

4. Raúl González

Raúl González fue capitán del Real Madrid | Etsuo Hara/GettyImages

Se le conocía como "el Ángel de Madrid". Sus goles maravillaron a la afición desde 1994 hasta el 2010. Es el segundo máximo goleador histórico del club con 323 goles. Fue un ídolo en el Bernabéu y de no ser por Cristiano Ronaldo, quizás seguiría como máximo artillero del club.

3. Ferenc Puskás

Fue un delantero temible, de los mejores de su época, que tenía una calidad por encima del resto. Anotó 242 goles en 262 partidos. Jugando junto a Di Stéfano, fue clave para conseguir 3 Copas de Europa, 5 Ligas y una Copa Intercontinental.

2. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stefano fue sencillamente increíble con el Madrid | IMAGO / Album

Fue quizás el primer gran ídolo de la afición merengue. Llegó desde Argentina para convertirse en el preferido de los aficionados madridistas. Marcó 308 goles, ganó las primeras cinco Copas de Europa de forma consecutiva y además consiguió 8 Ligas y una Copa Intercontinental.

1. Cristiano Ronaldo

Ronaldo ganó 4 Champions con el Madrid | Jasper Juinen/GettyImages

Llegó desde el Manchester United en 2009 y se marchó lleno de éxitos en 2018. Todavía se le extraña en el Bernabéu, por su magia y su capacidad para aparecer en momentos claves, sobre todo en la Champions. Su impacto fue masivo, y en su estancia en el club ganó 4 Champions League, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 3 Mundiales de Clubes.

