Bernardo Silva es el elegido de Mourinho para la renovación del Real Madrid

El banco del Real Madrid comienza a tomar forma bajo la conducción de José Mourinho y Bernardo Silva aparece como una de las prioridades del entrenador para afrontar la próxima temporada 2026/27, principalmente por características que van mucho más allá de su calidad técnica.

🚨 BREAKING: Bernardo Silva is now a PRIORITY for Jose Mourinho. @jfelixdiaz pic.twitter.com/ThEWYa6w6w — Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2026

Dada su capacidad para adaptarse a distintas posiciones, su compromiso táctico y su disposición para priorizar el rendimiento colectivo sobre el factor individual, el técnico portugués considera que puede convertirse en una referencia para el grupo dentro y fuera del campo de juego.

De un ofrecimiento a una prioridad

Ya involucrado en la planificación y en el proyecto del nuevo banco merengue, Mourinho señaló al internacional portugués como una de sus prioridades para el mercado de pases. El mediocampista quedará libre el 30 de junio tras finalizar su vínculo con el Manchester City, luego de nueve años en la Premier League, y el entrenador entiende que su experiencia y competitividad pueden aportar un valor diferencial a un plantel que combina figuras consagradas y talentos prematuros.

Según su idea, el Real Madrid necesita futbolistas con personalidad y capacidad para asumir responsabilidades en los momentos decisivos y, en ese sentido, considera que Bernardo reúne todas esas condiciones y que su llegada podría aportar el equilibrio necesario para sostener un rendimiento regular en la próxima campaña.

Manchester City v Aston Villa - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Hasta hace pocas semanas, Silva analizaba diferentes alternativas para continuar su carrera, con varios clubes importantes atentos a su situación. Aún así, la irrupción del Madrid y, especialmente, el interés del entrenador luso modificaron el panorama.

El propio jugador dejó una frase que alimentó las especulaciones sobre su futuro: “Iré donde realmente me quieran”.

En esa línea, Mourinho ya le transmitió personalmente que cuenta con él como una pieza importante para el proyecto que pretende construir en el Santiago Bernabéu y lo que parecía una opción lejana hoy se perfila como una de las operaciones más relevantes del mercado para el conjunto merengue.

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