Bernardo Silva habló sobre el interés del FC Barcelona

Uno de los grandes nombres del mercado de fichajes está libre y es Bernardo Silva, que quedó en libertad de acción tras su paso por el Manchester City y tiene un sinfín de ofrecimientos para continuar su carrera.

Uno de esos intereses concretos es el del FC Barcelona, y el Diario SPORT le consultó al propio jugador sobre esta situación una vez terminado el amistoso que Portugal le ganó a Chile en Lisboa el pasado sábado: "La verdad es que tengo muchas opciones, no he tomado mi decisión. No voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado por ese club. Tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieran de verdad. El día que tome la decisión lo van a saber".

‼️Bernardo Silva asegura a SPORT que no hay ninguna decisión tomada sobre su futuro



🎙️Ivan San Antonio pic.twitter.com/42oGKnduxL — Diario SPORT (@sport) June 7, 2026

En esta temporada no tuvo grandes números, pero si una excelente performance en materia de presencias: el portugués jugó el 100% de los partidos de la Premier League, con un aporte de dos goles y cuatro asistencias. En la UEFA Champions League jugó ocho de diez, con un tanto anotado. En las dos consagraciones de los Ciudadanos, la FA Cup y la EFL Cup, dijo presente en cuatro y tres partidos respectivamente, sin G+A en la primera y con una asistencia en la segunda.

Llegó al Manchester City en julio de 2017 y se marcha con un palmarés envidiable: ganó la única UEFA Champions League de la historia del club, seis Premier League, un Mundial de Clubes y tres FA Cup, entre otras coronaciones. Además, con Portugal, fue campeón de la UEFA Nations League tanto en 2019 como en 2025.

Mientras baraja las diferentes opciones que tiene para continuar su carrera, Bernardo Silva se abocará al gran sueño de bordarle la primera estrella al escudo de Portugal en el Mundial 2026. El debut será el miércoles 17 de junio ante el Congo, mientras que continuarán su actividad frente a Uzbekistán el martes 23 y cerrarán frente a Colombia el sábado 27.