Tigres UANL mantiene vivo el interés por Rodolfo Rotondi, un objetivo que arrastra desde el mercado pasado y que vuelve a colocarse en la agenda felina. Sin embargo, la negociación luce compleja por la postura firme de Cruz Azul, que no piensa abaratar su salida.

Desde la directiva universitaria se reconoce que Rotondi encaja en el perfil que buscan para reforzar las bandas, por su recorrido, sacrificio defensivo y capacidad para desequilibrar. El seguimiento no es nuevo: Tigres ya había sondeado condiciones meses atrás y ahora reactiva contactos, aunque sin garantías de avanzar a corto plazo.

El principal obstáculo es económico. Cruz Azul ha tasado al futbolista en una cifra cercana a los 10 millones de dólares, monto que en La Noria consideran acorde a su rendimiento, regularidad y peso en el proyecto. La postura celeste es clara: solo escucharán ofertas que se acerquen a ese valor de mercado.

En San Nicolás, la cifra genera dudas. Tigres analiza con cautela si conviene realizar una inversión de ese calibre por un jugador que, si bien es determinante, no representa una oportunidad de mercado a la baja. El club estudia alternativas y compara escenarios financieros antes de comprometer recursos.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Del lado del jugador, la disposición existe. Rotondi ve con buenos ojos un posible traspaso a Tigres, consciente del escaparate deportivo, la competencia por títulos y la estabilidad institucional. Su entorno entiende que el movimiento depende más de un acuerdo entre clubes que de la voluntad personal.

Cruz Azul, por su parte, no tiene urgencia por vender. El argentino es pieza importante en la estructura deportiva y su salida solo se consideraría si la oferta cumple las expectativas económicas. La directiva celeste busca evitar debilitamientos sin una compensación que permita reinvertir con impacto inmediato.

Así, el escenario actual coloca la operación en un punto lejano, aunque no descartado. Tigres insiste y monitorea, Cruz Azul resiste con precio alto y Rotondi permanece abierto a escuchar. El desenlace dependerá de si los felinos deciden acercarse a la cifra solicitada o si el mercado ofrece un giro inesperado en las próximas semanas.